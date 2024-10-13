Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat Bersama Malaysia, Vietnam Tertahan!

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Minggu (13/10/2024) sudah dirilis. Timnas Indonesia naik dua posisi dari peringkat 129 ke 127 dunia setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Hasil imbang melawan Bahrain menghasilkan 4,39 poin dan membuat perolehan angka skuad asuhan Shin Tae-yong menjadi 1,128.56. Awalnya, tambahan poin ini tidak mengubah Timnas Indonesia yang tertahan di peringkat 129 dunia.

(Timnas Indonesia kini menempati peringkat 127 dunia. (Foto: PSSI)

Namun, nasib baik menimpa Timnas Indonesia karena dua tim yang berada di atasnya, Republik Afrika Tengah dan Niger mengalami kekalahan di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Niger kalah 0-2 dari Angola pada Sabtu 12 Oktober 2024 dini hari WIB, sedangkan Republik Afrika Tengah dihajar Maroko 0-5 (Minggu, 13 Oktober 2024 dini hari WIB).

Republik Afrika Tengah turun dua posisi dari peringkat 126 ke 128 dunia, sedangkan Niger merosot dari tangga 127 ke 129 dunia. Kondisi inilah yang membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat 127 dunia.

Timnas Indonesia berpotensi naik ke peringkat 124 jika menang atas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB. Kemenangan atas China menghasilkan 15,31 poin di ranking FIFA bagi skuad Garuda.

Lantas, bagaimana dengan negara Asia Tenggara lain? Thailand naik dua posisi dari peringkat 100 ke 98 dunia setelah menang 3-1 atas Filipina di semifinal Kings Cup 2024. Selanjutnya, Thailand akan menantang Suriah di final Kings Cup 2024 pada Senin, 14 Oktober 2024 malam WIB.