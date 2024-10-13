Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat Bersama Malaysia, Vietnam Tertahan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |05:05 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Melesat Bersama Malaysia, Vietnam Tertahan!
Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia ke peringkat 127 dunia. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Minggu (13/10/2024) sudah dirilis. Timnas Indonesia naik dua posisi dari peringkat 129 ke 127 dunia setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Hasil imbang melawan Bahrain menghasilkan 4,39 poin dan membuat perolehan angka skuad asuhan Shin Tae-yong menjadi 1,128.56. Awalnya, tambahan poin ini tidak mengubah Timnas Indonesia yang tertahan di peringkat 129 dunia.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 127 dunia. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia kini menempati peringkat 127 dunia. (Foto: PSSI)

Namun, nasib baik menimpa Timnas Indonesia karena dua tim yang berada di atasnya, Republik Afrika Tengah dan Niger mengalami kekalahan di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025. Niger kalah 0-2 dari Angola pada Sabtu 12 Oktober 2024 dini hari WIB, sedangkan Republik Afrika Tengah dihajar Maroko 0-5 (Minggu, 13 Oktober 2024 dini hari WIB).

Republik Afrika Tengah turun dua posisi dari peringkat 126 ke 128 dunia, sedangkan Niger merosot dari tangga 127 ke 129 dunia. Kondisi inilah yang membuat Timnas Indonesia naik ke peringkat 127 dunia.

Timnas Indonesia berpotensi naik ke peringkat 124 jika menang atas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB. Kemenangan atas China menghasilkan 15,31 poin di ranking FIFA bagi skuad Garuda.

Lantas, bagaimana dengan negara Asia Tenggara lain? Thailand naik dua posisi dari peringkat 100 ke 98 dunia setelah menang 3-1 atas Filipina di semifinal Kings Cup 2024. Selanjutnya, Thailand akan menantang Suriah di final Kings Cup 2024 pada Senin, 14 Oktober 2024 malam WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177713/shin_tae_yong_berpotensi_kembali_melatih_timnas_indonesia_pssi-WLsH_large.jpg
3 Alasan Shin Tae-yong Segera Comeback ke Timnas Indonesia, Nomor 1 Urusan Uang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177711/timur_kapadze_tertarik_melatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-2X67_large.jpg
Info A1, Timur Kapadze Tertarik Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177709/timnas_indonesia-Ljd0_large.jpg
Timnas Indonesia Bisa Ditangani Pelatih Eropa Lagi, Pengamat: Tetapi Ada Syaratnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/49/1634175/pembalap-aprilia-raul-fernandez-kampiun-motogp-australia-2025-uca.webp
Pembalap Aprilia Raul Fernandez Kampiun MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/as_trencin_menyambut_kedatangan_marselino_ferdinan.jpg
Debut Mengguncang! Marselino Ferdinan Tampil Perdana di AS Trencin setelah 5 Bulan Absen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement