HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Golnya Gagal Jadi Penentu Kemenangan Timnas Indonesia vs Bahrain, Rafael Struick: Mari Fokus ke China!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |04:00 WIB
Golnya Gagal Jadi Penentu Kemenangan Timnas Indonesia vs Bahrain, Rafael Struick: Mari Fokus ke China!
Pemain Timnas Indonesia, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
QINGDAO – Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Rafael Struick kecewa karena golnya ke gawang Bahrain gagal menjadi gol kemenangan Garuda di matchday 3 Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski begitu, ia tak mau terlalu kecewa dengan hasil 2-2 itu karena Timnas Indonesia masih memiliki laga yang dimainkan, yang mana terdekat adalah melawan China.

Dalam pertandingan yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis (10/10/2024) malam WIB, Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit 15 lewat gol spektakuler Mohamed Marhoon. Namun, mereka bisa membalas di penghujung babak pertama via gol Ragnar Oratmangoen.

Selepas itu, Struick melakukan aksi gemilang. Sebuah tendangan melengkung yang diarahkannya ke tiang jauh membuat kiper tak berkutik melihat bola masuk ke gawangnya sehingga Tim Merah-Putih berbalik unggul 2-1.

Namun sayang, kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata harus sirna begitu saja di menit 90+9 setelah gol kedua Marhoon membuat Bahrain menyamakan kedudukan.

Gol tersebut pun mengundang kontroversi karena tambahan waktu sebenarnya hanya enam menit saja tetapi sang wasit malah terus melanjutkan laga dan baru meniup peluit panjang setelah tuan rumah mencetak gol penyeimbang.

Rafael Struick

Karena itu, Struick merasakan perasaan campur aduk usai gagal menjadi pahlawan kemenangan untuk Indonesia. Padahal, gol itu terasa spesial karena itu adalah gol pertamanya untuk tim senior Indonesia setelah melewati 14 laga tanpa mencetak gol.

