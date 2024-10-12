Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Maarten Paes hingga Mees Hilgers soal Kevin Diks yang Segera Susul Gabung Perkuat Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |16:26 WIB
Reaksi Maarten Paes hingga Mees Hilgers soal Kevin Diks yang Segera Susul Gabung Perkuat Timnas Indonesia
Mees Hilgers kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MAARTEN Paes hingga Mees Hilgers langsung bereaksi usai Kevin Diks resmi diumumkan bakal segera jalani proses naturalisasi guna memperkuat Timnas Indonesia. Kedua bintang Timnas Indonesia itu menyambut kabar ini dengan senang.

Ya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru saja mengunggah foto bersalaman dengan pemain keturunan Kevin Diks. Bersalaman dengan Erick merupakan salah satu sinyal kuat sang pemain akan segera dinaturalisasi PSSI.

Kevin Diks salaman dengan Erick Thohir

“Makan siang sama pemain F. C. Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, ngga lupa salaman,” tulis Erick di akun Instagram pribadinya @erickthohir, Sabtu (12/10/2024).

“Selamat bergabung di Timnas Indonesia, Kevin Diks,” tambahnya.

Bahkan, seperti disebutkan oleh Erick, Kevin Diks sudah pasti akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Sejumlah penggawa Skuad Garuda pun merespons dengan positif kedatangan Kevin Diks.

“Finally,” tulis Maarten disertakan dengan emoji bahagia dalam kolom komentar unggahan tersebut.

