Heboh Suporter Timnas Indonesia Terang-terangan Sindir Bahrain, Sebut Punya Banyak Uang tapi Tak Berkelas!

HEBOH aksi suporter Timnas Indonesia yang terang-terangan sindir Timnas Bahrain. Suporter perempuan itu menyebut Bahrain punya banyak uang tapi tidak berkelas.

Sindiran ini diutarakan suporter Timnas Indonesia usai skuad Garuda gagal menang menyesakkan di markas Bahrain dalam laga ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam laga yang digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB itu, Timnas Indonesia ditahan Bahrain 2-2.

Sejatinya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berhasil menjaga keunggul 2-1 hingga masa injury time. Tetapi, Bahrain mencuri kemenangan Timnas Indonesia di menit-menit akhir.

Mohamed Marhoon berhasil mencetak bola ke gawang Maarten Paes pada menit kesembilan injury time. Laga pun akhirnya rampung dengan skor 2-2. Gol kedua Marhoon pun jadi sorotan besar. Wasit yang memimpin pertandingan itu, yakni Ahmed Al Kaf, langsung banjir kritikan.

Pasalnya, ofisial sebelumnya hanya memberi tambahan waktu selama enam menit di akhir babak kedua. Tetapi, Ahmed Al Kaf tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda akhir laga hingga waktu 90+6.

Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Al Kaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua.

Seorang suporter Timnas Indonesia pun turut melempar sindiran keras kepada Bahrain saat diwawancarai sebuah media usai laga berlangsung. Dia dengan tegas menyatakan wasit tak mengeluarkan keputusan dengan adil.

Suporter wanita itu pun bahkan terang-terangan menyampaikan ada dugaan permainan uang di balik keputusan tak adil wasit laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Dia juga menyatakan bahwa permainan Timnas Indonesia lebih berkelas dari Bahrain.

"Sebenarnya kami sangat senang, tetapi Anda tahu itu. Tidak adil hari ini pertandingan untuk saya," ujar suporter wanita itu kepada jurnalis yang diduga dari Bahrain saat diwawancarai, dilansir dari akun Twitter @yugosshh, Sabtu (12/10/2024).