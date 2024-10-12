Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Jepang Setelah Kevin Diks Gabung: Mengerikan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |15:06 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Jepang Setelah Kevin Diks Gabung: Mengerikan!
Kevin Diks segera bela Timnas Indonesia. (Foto: UEFA)




PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah Kevin Diks gabung akan diulas Okezone. Kevin Diks resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

“Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, ngga lupa salaman. Selamat bergabung di Timnas Indonesia,” kata Erick Thohir, Okezone mengutip dari akun Instagram-nya, @erickthohir.

Kevin Diks

Jika proses naturalisasi Kevin Diks berjalan lancar, alias sama cepatnya dengan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, pesepakbola 28 tahun ini sudah bisa bermain saat Timnas Indonesia menjamu Jepang pada Jumat, 15 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Lantas, di posisi apa nantinya Kevin Diks dimainkan Shin Tae-yong? Kevin Diks saat ini fasih diandalkan sebagai bek tengah.

Di posisi inilah, Kevin Diks rutin bermain bersama sang klub, FC Copenhagen. Mentas sebagai bek tengah ini juga, Kevin Diks masuk team of the month Liga Denmark 2022-2023 edisi Agustus 2023.

Meski kini rutin mentas sebagai bek tengah, pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu ini juga andal diperankan di posisi wing back/fullback kanan. Berhubung area wing back/fullback kanan Timnas Indonesia belum terlalu kuat, Kevin Diks diprediksi bakal dimainkan Shin Tae-yong di posisi tersebut.

Dalam pola 3-4-3, Maarten Paes diperankan sebagai penjaga gawang. Kemudian, di posisi tiga bek sejajar, ada Mees Hilgers, Jay Idzes, dan Jordi Amat.

