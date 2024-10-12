Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lawan Malaysia, Hector Souto Mau Timnas Futsal Indonesia Rebut Kemenangan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |08:32 WIB
Lawan Malaysia, Hector Souto Mau Timnas Futsal Indonesia Rebut Kemenangan
Timnas Futsal Indonesia siap hadapi Malaysia di laga uji coba. (Foto: Instagram/federasifutsal_id)
A
A
A

YOGYAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Hector Souto menantikan pertandingan melawan Malaysia di laga uji coba yang berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2024 mendatang. Tentunya kemenangan menjadi target utama Hector, namun ia juga mau menjadikan laga uji coba tersebut sebagai sarana bagi para pemain untuk merasakan laga internasional.

Seperti yang diketahui pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, terus mematangkan persiapan sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024. Pertandingan melawan Malaysia pun menjadi laga uji coba kedua yang diikuti pasukan Hector Souto untuk menghadapi turnamen bergengsi tersebut.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia pun akan dimainkan di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Minggu 13 Oktober 2024. Kemenangan menjadi target utama, namun yang paling penting bagi Hector Souto adalah para pemainnya mendapatkan pengalaman dan menit bermain sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024.

"Saya berharap bisa menang. Saya selalu berharap kemenangan dalam setiap pertandingan. Menurut saya, ini penting untuk mengevaluasi apa yang sudah kami latih sejauh ini," kata Hector Souto, Sabtu (12/10/2024).

Timnas Futsal Indonesia

"Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi para pemain, khususnya yang baru bergabung, untuk mendapatkan pengalaman bermain yang berarti di kancah internasional," terang Hector.

Untuk menghadapi Malaysia, Timnas Futsal Indonesia membawa para pemain terbaiknya. Sebut saja seperti Rizky Xavier, Andreas Dwi, Samuel Eko, F Ardiansyah, Dewa Rizki, Rio Pangestu, M Nizar, serta Albagir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157773/ffi_memanggil_19_pemain_untuk_mengikuti_tc_timnas_futsal_indonesia_di_jakarta-97oh_large.jpeg
Timnas Futsal Panggil 19 Pemain untuk Persiapan SEA Games 2025 & Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/49/3148493/timnas_futsal_indonesia-5AGW_large.jpg
Sebelum Agenda Timnas Futsal Indonesia, FFI Fokus Tuntaskan Liga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/51/3092703/luis-estrela-resmi-latih-timnas-futsal-putri-indonesia-garuda-pertiwi-siap-terbang-tinggi-A9x70MwBjS.jpg
Luis Estrela Resmi Latih Timnas Futsal Putri Indonesia, Garuda Pertiwi Siap Terbang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/51/3074230/respons-evan-soumilena-usai-terpilih-jadi-man-of-the-match-di-laga-timnas-futsal-indonesia-vs-malaysia-p02lKJl9yW.jpg
Respons Evan Soumilena Usai Terpilih Jadi Man of the Match di Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/11/1634087/hasil-ligafutsalprofesional-dibekuk-cosmo-jne-bintang-timur-surabaya-telan-kekalahan-perdana-alv.webp
Hasil LigaÂ FutsalÂ Profesional: Dibekuk Cosmo JNE, Bintang Timur Surabaya Telan Kekalahan Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/17/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Jatuh dan Pusing, Fajar Alfian Tetap Bawa Indonesia ke Final Denmark Open 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement