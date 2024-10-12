Lawan Malaysia, Hector Souto Mau Timnas Futsal Indonesia Rebut Kemenangan

YOGYAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Hector Souto menantikan pertandingan melawan Malaysia di laga uji coba yang berlangsung pada Minggu 13 Oktober 2024 mendatang. Tentunya kemenangan menjadi target utama Hector, namun ia juga mau menjadikan laga uji coba tersebut sebagai sarana bagi para pemain untuk merasakan laga internasional.

Seperti yang diketahui pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, terus mematangkan persiapan sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024. Pertandingan melawan Malaysia pun menjadi laga uji coba kedua yang diikuti pasukan Hector Souto untuk menghadapi turnamen bergengsi tersebut.

Laga Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia pun akan dimainkan di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Minggu 13 Oktober 2024. Kemenangan menjadi target utama, namun yang paling penting bagi Hector Souto adalah para pemainnya mendapatkan pengalaman dan menit bermain sebelum tampil di Piala AFF Futsal 2024.

"Saya berharap bisa menang. Saya selalu berharap kemenangan dalam setiap pertandingan. Menurut saya, ini penting untuk mengevaluasi apa yang sudah kami latih sejauh ini," kata Hector Souto, Sabtu (12/10/2024).

"Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi para pemain, khususnya yang baru bergabung, untuk mendapatkan pengalaman bermain yang berarti di kancah internasional," terang Hector.

Untuk menghadapi Malaysia, Timnas Futsal Indonesia membawa para pemain terbaiknya. Sebut saja seperti Rizky Xavier, Andreas Dwi, Samuel Eko, F Ardiansyah, Dewa Rizki, Rio Pangestu, M Nizar, serta Albagir.