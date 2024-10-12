Jalani Operasi di Brasil, Ricardo Lima Terpaksa Absen Bela Persis Solo hingga Akhir Musim

SOLO – Persis Solo dipastikan takkan bisa memainkan pemain asingnya, Ricardo Lima di sisa Liga 1 2024-2025. Meski musim baru dimulai, Ricardo Lima bakal absen hingga akhir musim karena harus menjalani operasi di Brasil dan membutuhkan waktu pemulihan yang panjang hingga musim 2024-2025 berakhir.

Ricardo Lima mengalami cedera saat membela Persis Solo melawan Semen Padang pada 29 September 2024 lalu. Pemain berkebangsaan Brasil itu harus ditarik keluar dari pertandingan pada menit ke-51.

Setelah menjalani pemeriksaan dengan pencitraan resonansi magnetic (MRI), Lima dinyatakan mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL). Lima pun harus absen membela Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- hingga akhir musim.

Cedera ACL ini membuat Lima harus naik ke meja operasi. Awalnya, dia sempat akan dioperasi di Jakarta, namun manajemen dan klub akhirnya memutuskan untuk menerbangkan Lima untuk menjalani operasi pemulihan di Brasil.

“ACL Recontruction atau tindakan berupa operasi harus dilakukan Ricardo Lima untuk pemulihan ACL ini,” kata Dokter tim Persis Solo, Wahyu Utomo, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (12/10/2024).