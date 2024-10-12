Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jalani Operasi di Brasil, Ricardo Lima Terpaksa Absen Bela Persis Solo hingga Akhir Musim

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |03:00 WIB
Jalani Operasi di Brasil, Ricardo Lima Terpaksa Absen Bela Persis Solo hingga Akhir Musim
Pemain Persis Solo, Ricardo Lima. (Foto: Instagram/ricardolima_94)
A
A
A

SOLO Persis Solo dipastikan takkan bisa memainkan pemain asingnya, Ricardo Lima di sisa Liga 1 2024-2025. Meski musim baru dimulai, Ricardo Lima bakal absen hingga akhir musim karena harus menjalani operasi di Brasil dan membutuhkan waktu pemulihan yang panjang hingga musim 2024-2025 berakhir.

Ricardo Lima mengalami cedera saat membela Persis Solo melawan Semen Padang pada 29 September 2024 lalu. Pemain berkebangsaan Brasil itu harus ditarik keluar dari pertandingan pada menit ke-51.

Setelah menjalani pemeriksaan dengan pencitraan resonansi magnetic (MRI), Lima dinyatakan mengalami cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL). Lima pun harus absen membela Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- hingga akhir musim.

Cedera ACL ini membuat Lima harus naik ke meja operasi. Awalnya, dia sempat akan dioperasi di Jakarta, namun manajemen dan klub akhirnya memutuskan untuk menerbangkan Lima untuk menjalani operasi pemulihan di Brasil.

Ricardo Lima

“ACL Recontruction atau tindakan berupa operasi harus dilakukan Ricardo Lima untuk pemulihan ACL ini,” kata Dokter tim Persis Solo, Wahyu Utomo, dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabtu (12/10/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/striker_timnas_indonesia_u_22_hokky_caraka_foto.jpg
Hokky Caraka Komentari Pemecatan Patrick Kluivert: Dia Orang Baik, tapi …
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement