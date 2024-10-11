Hasil Timnas Thailand vs Filipina di Kings Cup 2024: Gajah Perang Sikat 10 Pemain The Azkals 3-1!

HASIL Timnas Thailand vs Filipina di Kings Cup 2024 akan diulas dalam artikel ini. Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-1.

Duel Timnas Thailand vs Filipina digelar di Tinsulanon Stadium, Songkhla, pada Jumat (11/10/2024) malam WIB. Gol-gol Timnas Thailand dicetak oleh Chanathip Songkrasin (53’) serta Suphanat Mueanta (68’ dan 87’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Thailand langsung intens membangun serangan di awal laga. Mereka berusaha mencetak gol lebih dahulu demi membuka keunggulan.

Tetapi sayang, usaha demi usaha Thailand gagal berbuah manis. Alhasil, skor imbang 0-0 masih terus terjaga. Pasalnya, Filipina juga masih belum bisa menjebol lini pertahanan Thailand yang tampil solid.

Tak lama kemudian, laga babak pertama ini harus dihentikan wasit. Pasalnya, hujan deras menerjang Tinsulanon Stadium.

Meski hujan deras menerjang stadion, animo penggemar sepakbola di stadion tak menurun. Mereka masih menunggu kompetisi dimulai kembali dengan setia.

Setelah hujan mereda, wasit mengecek kembali kondisi lapangan untuk menentukan apakah laga bisa kembali dilanjutkan. Setelah dimulai kembali, duel sengit tersaji lagi di laga Thailand vs Filipina. Tetapi hingga akhir laga, skor tak berubah. Kedua tim masih sama kuat sehingga skor masih 0-0.