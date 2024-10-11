Padahal China Masih 0 Poin, Media China Malah Remehkan Timnas Indonesia: Lawan Terlemah di Grup C!

MEDIA China, Sohu, remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut Timnas Indonesia menjadi lawan terlemah di Grup C.

China menjadi tim paling buruk sejauh ini di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sampai laga ketiga, mereka sama sekali belum meraih satu pun poin.

Teranyar, Tim Naga -julukan Timnas China- menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan kala bertandang ke markas Jepang, mereka disikat 0-7.

Hasil tersebut membuat China terdampar di dasar klasemen sementara Grup C dengan tanpa poin. Mereka berjarak empat poin dari posisi empat besar dan terpaut tiga angka dari Timnas Indonesia yang duduk di urutan kelima.

Selanjutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu akan menjamu Indonesia. Media China, Sohu, menilai Skuad Garuda merupakan tim terlemah di Grup C sehingga China wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan.

“Bagi tim sepakbola nasional, rasanya sangat pahit menghadapi pembalikan berturut-turut dari lawan dan akhirnya kalah,” tulis Sohu dalam artikelnya, Jumat (11/10/2024).

“Namun timnas sepakbola akan segera adu pembuktian. Menghadapi Indonesia, lawan terlemah di grup, di kandang sendiri merupakan peluang bagus untuk menghapus rasa malu mereka,” lanjutnya.