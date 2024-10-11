Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Padahal China Masih 0 Poin, Media China Malah Remehkan Timnas Indonesia: Lawan Terlemah di Grup C!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |20:50 WIB
Padahal China Masih 0 Poin, Media China Malah Remehkan Timnas Indonesia: Lawan Terlemah di Grup C!
Para pemain Timnas China. (Foto: Instagram/@chinafootballassociation)
A
A
A

MEDIA China, Sohu, remehkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menyebut Timnas Indonesia menjadi lawan terlemah di Grup C.

China menjadi tim paling buruk sejauh ini di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sampai laga ketiga, mereka sama sekali belum meraih satu pun poin.

Timnas Indonesia

Teranyar, Tim Naga -julukan Timnas China- menelan kekalahan dari Australia dengan skor 1-3 pada Kamis 10 Oktober 2024 di Adelaide Oval. Sebelumnya, mereka kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri dan kala bertandang ke markas Jepang, mereka disikat 0-7.

Hasil tersebut membuat China terdampar di dasar klasemen sementara Grup C dengan tanpa poin. Mereka berjarak empat poin dari posisi empat besar dan terpaut tiga angka dari Timnas Indonesia yang duduk di urutan kelima.

Selanjutnya, tim asuhan Branko Ivankovic itu akan menjamu Indonesia. Media China, Sohu, menilai Skuad Garuda merupakan tim terlemah di Grup C sehingga China wajib memanfaatkan kesempatan untuk meraih kemenangan.

“Bagi tim sepakbola nasional, rasanya sangat pahit menghadapi pembalikan berturut-turut dari lawan dan akhirnya kalah,” tulis Sohu dalam artikelnya, Jumat (11/10/2024).

“Namun timnas sepakbola akan segera adu pembuktian. Menghadapi Indonesia, lawan terlemah di grup, di kandang sendiri merupakan peluang bagus untuk menghapus rasa malu mereka,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177530/louis_van_gaal-t9J4_large.jpg
Penjelasan Jurnalis Spanyol soal Peluang Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177529/profil_louis_van_gaal_calon_kuat_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifacom-taWz_large.jpg
Profil Louis van Gaal, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177528/louis_van_gaal_kencang_dikabarkan_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_fifa-sxPR_large.jpg
Bukan Shin Tae-yong, Louis van Gaal Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177390/mauro_zijlistra-Mkft_large.jpg
Kisah Mauro Zijlstra yang Heran Arab Saudi dan Qatar Boleh Jadi Tuan Rumah Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/moh_zaki_ubaidillah.jpg
Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal BWF World Junior Championships 2025 usai Singkirkan Wakil China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement