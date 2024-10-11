Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Belanda Ikut Kritik Keputusan Wasit Ahmed Al Kaf yang Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang atas Bahrain: Bikin Skuad Garuda Berduka!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |19:23 WIB
Media Belanda Ikut Kritik Keputusan Wasit Ahmed Al Kaf yang Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang atas Bahrain: Bikin Skuad Garuda Berduka!
Ahmed Al Kaf kala memimpin laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Belanda, Voetbal International, ikut kritik keputusan wasit Ahmed Al Kaf yang bikin Timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain. Mereka menyebut Timnas Indonesia menjadi berduka karena keputusan kontroversial sang wasit.

Ya, Timnas Indonesia harus mengakhiri laga kontra Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan itu digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Timnas Indonesia

Dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit 15. Tim tuan rumah mendapatkan gol dari tendangan bebas sensasional Mohamed Marhoon.

Namun, Skuad Garuda bisa berbalik unggul 2-1 usai menorehkan dua gol balasan. Kedua gol itu dicetak Ragnar Oratmangoen (45+3) dan Rafael Struick (78’).

Timnas Indonesia pun tampak bakal keluar sebagai pemenangnya karena masih unggul 2-1 sampai menit 90. Bahkan, hingga tambahan waktu enam menit yang diberikan sudah habis, mereka belum kebobolan lagi dari tim tuan rumah.

Namun, wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniup peluit panjang dan bahkan membiarkan laga terus berjalan sampai menginjak menit 90+9. Bahrain pun akhirnya mendapatkan gol penyeimbang lewat gol kedua Marhoon di penghujung laga.

Keputusan wasit asal Oman itu untuk memberikan kelebihan waktu itu pun menuai kontroversi. Pasalnya, tak ada insiden apa pun yang terjadi di masa waktu tambahan yang bisa menjadi alasan untuk menambahkannya dari waktu yang sudah ditentukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633861/marco-bezzecchi-juara-sprint-race-motogp-australia-2025-tqt.webp
Marco Bezzecchi Juara Sprint Race MotoGP Australia 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement