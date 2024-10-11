Media Belanda Ikut Kritik Keputusan Wasit Ahmed Al Kaf yang Bikin Timnas Indonesia Gagal Menang atas Bahrain: Bikin Skuad Garuda Berduka!

MEDIA Belanda, Voetbal International, ikut kritik keputusan wasit Ahmed Al Kaf yang bikin Timnas Indonesia gagal menang atas Bahrain. Mereka menyebut Timnas Indonesia menjadi berduka karena keputusan kontroversial sang wasit.

Ya, Timnas Indonesia harus mengakhiri laga kontra Bahrain dengan skor 2-2. Pertandingan itu digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB.

Dalam pertandingan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, Timnas Indonesia tertinggal lebih dulu pada menit 15. Tim tuan rumah mendapatkan gol dari tendangan bebas sensasional Mohamed Marhoon.

Namun, Skuad Garuda bisa berbalik unggul 2-1 usai menorehkan dua gol balasan. Kedua gol itu dicetak Ragnar Oratmangoen (45+3) dan Rafael Struick (78’).

Timnas Indonesia pun tampak bakal keluar sebagai pemenangnya karena masih unggul 2-1 sampai menit 90. Bahkan, hingga tambahan waktu enam menit yang diberikan sudah habis, mereka belum kebobolan lagi dari tim tuan rumah.

Namun, wasit Ahmed Al Kaf tak kunjung meniup peluit panjang dan bahkan membiarkan laga terus berjalan sampai menginjak menit 90+9. Bahrain pun akhirnya mendapatkan gol penyeimbang lewat gol kedua Marhoon di penghujung laga.

Keputusan wasit asal Oman itu untuk memberikan kelebihan waktu itu pun menuai kontroversi. Pasalnya, tak ada insiden apa pun yang terjadi di masa waktu tambahan yang bisa menjadi alasan untuk menambahkannya dari waktu yang sudah ditentukan.