Kalahkan China, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Vietnam?

Timnas Indonesia melesat di ranking FIFA jika menang atas China. (Foto: PSSI)

JIKA mengalahkan China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB, seberapa tinggi Timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking FIFA? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA jika menang atas China.

Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,143.87. Timnas Indonesia pun diprediksi naik enam anak tangga dari posisi 129 ke 123 dunia.

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 123 dunia jika menang atas China. (Foto: PSSI)

Lantas, negara mana saja yang akan digeser skuad Garuda? Sebanyak enam negara yang akan digeser tim asuhan Shin Tae-yong adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Siprus dan Estonia.

Pertanyaan muncul, apalah Koleksi 1,143.87 sudah cukup mendekatkan Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam? Jawabannya belum.

Timnas Vietnam saat ini menempati peringkat 116 dunia dengan 1,161.38 . Bulan ini skuad asuhan Kim Sang-sik hanya menggelar satu laga uji coba kontra India, tepatnya pada Sabtu 12 Oktober 2024.

Awalnya Lebanon juga diajak mengikuti turnamen di Vietnam. Namun, karena kecamuk perang yang terjadi di Lebanon, wakil Asia Barat itu gagal mendarat di Negeri Paman Ho -julukan Timnas Vietnam.