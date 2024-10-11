Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kalahkan China, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Vietnam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |17:35 WIB
Kalahkan China, Ranking FIFA Timnas Indonesia Langsung Pepet Vietnam?
Timnas Indonesia melesat di ranking FIFA jika menang atas China. (Foto: PSSI)
A
A
A

JIKA mengalahkan China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB, seberapa tinggi Timnas Indonesia mengalami peningkatan ranking FIFA? Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,31 poin di ranking FIFA jika menang atas China.

Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia menjadi 1,143.87. Timnas Indonesia pun diprediksi naik enam anak tangga dari posisi 129 ke 123 dunia.

Timnas Indonesia naik ke peringkat 123 dunia jika menang atas China. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia naik ke peringkat 123 dunia jika menang atas China. (Foto: PSSI)

Lantas, negara mana saja yang akan digeser skuad Garuda? Sebanyak enam negara yang akan digeser tim asuhan Shin Tae-yong adalah Republik Afrika Tengah, Niger, India, Sierra Leone, Siprus dan Estonia.

Pertanyaan muncul, apalah Koleksi 1,143.87 sudah cukup mendekatkan Timnas Indonesia dengan Timnas Vietnam? Jawabannya belum.

Timnas Vietnam saat ini menempati peringkat 116 dunia dengan 1,161.38 . Bulan ini skuad asuhan Kim Sang-sik hanya menggelar satu laga uji coba kontra India, tepatnya pada Sabtu 12 Oktober 2024.

Awalnya Lebanon juga diajak mengikuti turnamen di Vietnam. Namun, karena kecamuk perang yang terjadi di Lebanon, wakil Asia Barat itu gagal mendarat di Negeri Paman Ho -julukan Timnas Vietnam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/49/1633857/worldsbk-2025-spanish-round-nonton-di-vision-cab.webp
WorldSBK 2025 Spanish Round, Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/black_steel_fc_menghancurkan_asahan_allstar_samari.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Hancurkan Asahan Allstar Samarinda 8-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement