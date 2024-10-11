Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks Disebut Sedang Ngobrol dengan Erick Thohir, Resmi Perkuat Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |16:57 WIB
Kevin Diks Disebut Sedang Ngobrol dengan Erick Thohir, Resmi Perkuat Timnas Indonesia?
Kevin Diks segera diresmikan sebagai calon pemain Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks)
A
A
A

KEVIN Diks disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu disampaikan Pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Diks sebagai calon pemain Timnas Indonesia.

“Ini kita (Erick Thohir dan Kevin Diks) lagi bicara-bicara dulu,” kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (11/10/2024).

Kevin Diks segera diperkenalkan oleh Ketum PSSI. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

(Kevin Diks segera diperkenalkan oleh Ketum PSSI. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

“Kevin (Diks) sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela Timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini, Kevin Diks sudah berpikir realistis yakni membela Indonesia, tim nasional kita,” lanjut pria berkacamata ini.

Kevin Diks pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama tiga nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers.

Namun, Kevin Diks dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut Anggota Exco PSSI saat itu, Hasani Abdulgani, Kevin Diks dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orangtua.

Berselang dua tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela Timnas Indonesia. Bek FC Twente itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177665/calon_pelatih_timnas_indonesia_louis_van_gaal_pernah_sindir_petinggi_manchester_united-WUkn_large.jpg
Louis van Gaal Sindir Petinggi Manchester United Tak Mengerti Sepakbola, PSSI Kena Nyinyir jika LVG Latih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177648/louis_van_gaal_bisa_coret_3_pemain_timnas_indonesia_jika_dipercaya_menangani_skuad_garuda_fifacom-DMT6_large.jpg
Louis van Gaal Coret 3 Pemain Timnas Indonesia Kesayangan Patrick Kluivert jika Resmi Tangani Skuad Garuda?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Usai Bela Timnas Indonesia, Jay Idzes Kembali Masuk Skuad Sassuolo Kontra Lecce
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement