Kevin Diks Disebut Sedang Ngobrol dengan Erick Thohir, Resmi Perkuat Timnas Indonesia?

KEVIN Diks disebut sedang ngobrol dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar itu disampaikan Pengamat sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Diks sebagai calon pemain Timnas Indonesia.

“Ini kita (Erick Thohir dan Kevin Diks) lagi bicara-bicara dulu,” kata Bung Ropan menirukan ucapan Erick Thohir kepadanya, Okezone mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat (11/10/2024).

(Kevin Diks segera diperkenalkan oleh Ketum PSSI. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

“Kevin (Diks) sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berhasrat membela Timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini, Kevin Diks sudah berpikir realistis yakni membela Indonesia, tim nasional kita,” lanjut pria berkacamata ini.

Kevin Diks pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada 2022. Saat itu, ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Shin Tae-yong yang dinaturalisasi bersama tiga nama lain, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat dan Mees Hilgers.

Namun, Kevin Diks dan Mees Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut Anggota Exco PSSI saat itu, Hasani Abdulgani, Kevin Diks dan Mees Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orangtua.

Berselang dua tahun, Mees Hilgers akhirnya bersedia membela Timnas Indonesia. Bek FC Twente itu resmi menjadi WNI pada Senin, 30 September 2024.