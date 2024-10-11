Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditahan Bahrain, Timnas Indonesia Resmi Lewati Thailand di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |11:12 WIB
Ditahan Bahrain, Timnas Indonesia Resmi Lewati Thailand di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia!
Timanas Indonesia melewati pencapaian Thailand setelah ditahan Bahrain 2-2 di lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DITAHAN Bahrain, Timnas Indonesia resmi melewati pencapaian Thailand di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Setelah bermain 2-2 dengan Bahrain di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Jumat (11/10/2024) dini hari WIB, skuad Garuda telah mengemas tiga angka.

Raihan tiga angka itu didapat Timnas Indonesia setelah bermain 1-1 dengan Arab Saudi, 0-0 kontra Australia dan 2-2 versus Bahrain. Koleksi tiga angka sudah melewati pencapaian Thailand saat mentas di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia.

Timnas Indonesia telah meraih tiga angka dari tiga laga awal Grup C. (Foto: PSSI)

Saat itu dari 10 pertandingan Grup B babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2018 Zona Asia, skuad asuhan Kiatisuk Senamuang hanya mendapatkan dua poin. Dua angka itu didapat Thailand ketika bermain 2-2 dengan Australia di kandang sendiri serta ditahan UEA 1-1 di markas sendiri.

Karena itu, pencapaian Timnas Indonesia masuk kategori mengesankan. Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia melewati raihan Thailand hanya dari tiga pertandingan.

Masih ada tujuh laga ke depan dan peluang Timnas Indonesia menambah pundi-pundi poinnya terbuka lebar. Terdekat, Timnas Indonesia akan tandang ke markas China di matchday keempat Grup C pada Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB dan peluangnya meraih kemenangan sangat terbuka.

Jika menang atas China, koleksi poin Timnas Indonesia menjadi enam angka. Perolehan itu membuat Timnas Indonesia melewati pencapaian Timnas Vietnam di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia.

Halaman:
1 2
      
