Tak Kaget Anak Buahnya Ngamuk ke Wasit Usai Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Shin Tae-yong: Penonton Pasti Tahu Penyebabnya

RIFFA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia sempat ngamuk ke wasit usai ditahan Bahrain 2-2 di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun tak kaget melihat anak buahnya emosi seperti itu, sebab ia merasa penonton yang menyaksikan laga tersebut tahu betul mengapa skuad Garuda berhak marah.

Menurut pemaparan Shin Tae-yong, keributan di akhir laga itu tidak akan terjadi jika wasit Ahmed Al Kaf tak melakukan keputusan yang kontroversi. Satu hal yang paling parah adalah tak menghentikan pertandingan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

BACA JUGA: Ini Bukti Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain Masih Berjalan meski Sudah Lewati Masa Injury Time 6 Menit

Timnas Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Bahrain National Stadium pada Kamis (10/10/2024) malam WIB. Padahal, Skuad Garuda sejatinya mampu mencuri poin penuh karena sukses membalikan keadaan lewat gol gol Ragnar Oratmangoen (45+3’) dan Rafael Struick (74’) setelah sempat tertinggal lewat gol Mohamed Marhoon (15’).

Tapi, kemenangan yang sudah ada di depan mata itu harus menghilang begitu saja. Bahrain berhasil menyamakan kedudukan lewat kaki Mahroon di menit 90+9. Gol ini dirasa kontroversial karena wasit Ahmed Al Kaf sebenarnya hanya memberikan perpanjangan waktu enam menit. Tapi sampai menit 90+6, sang wasit tak juga meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga.

Hal ini turut menyulut emosi para pemain hingga ofisial Timnas Indonesia setelah laga. Bahkan, Shayne Pattynama sempat terlibat keributan dengan pemain dan ofisial dari tim Bahrain. Namun pemain KAS Eupen itu langsung ditenangi oleh para pemain Skuad Garuda.

Shin Tae-yong tak heran jika emosi anak asuhnya meluap setelah pertandingan. Menurutnya, yang menonton laga itu pasti tahu betul mengapa Asnawi Mangkualam cs marah. Pasalnya, wasit Ahmed Al Kaf dinilai berat sebelah dalam memimpin jalannya pertandingan.