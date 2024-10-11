Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Bukti Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain Masih Berjalan meski Sudah Lewati Masa Injury Time 6 Menit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 11 Oktober 2024 |05:44 WIB
Ini Bukti Pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain Masih Berjalan meski Sudah Lewati Masa Injury Time 6 Menit
Bukti wasit Ahmed Al Kaf tak mengakhiri laga Timnas Indonesia vs Bahrain sesuai waktu yang sudah ditentukan. (Foto: Ist)
A
A
A

BUKTI pertandingan Timnas Indonesia vs Bahrain masin berjalan meski sudah lewati masa injury time selama 6 menit mulai bertebaran di media sosial. Fakta tersebut memperlihatkan adanya kesalahan dari pihak wasit asal Oman, Ahmed Al Kaf, di mana ia membiarkan waktu berjalan lebih lama dari yang sudah ditentukan, yakni tambahan 3 menit.

Andai saja Ahmed Al Kaf meniupkan peluit sesuai waktunya, yakni 90+6’ mungkin saat ini skuad Timnas Indonesia tengah berbahagia karena menang 2-1 atas Bahrain di matchday ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Namun, nyatanya Ahmed Al Kaf justru membiarkan laga tetap berjalan meski pertandingan sudah melewati menit 90+6’.

Bahrain lantas justru sukses mencetak gol penyama kedudukan di menit 90+9’. Gol kedua Mohamed Marhoon pada laga yang digelar di Stadion Nasional, Bahrain, Riffa, pada Jumat (11/10/2024) dini hari WIB itu pun menggagalkan kemenangan di depan mata skuad Garuda.

Nahasnya lagi, Ahmed Al Kaf tak mengecek Video Assistant Referee (VAR) untuk mengetahui sah atau tidaknya gol Marhoon di penghujung laga tersebut. Pasalnya dalam proses gol kedua Bahrain itu, ada pemain mereka yang sudah masuk perangkap offside.

Bukti kesalahan wasit Ahmed Al Kaf di laga Timnas Indonesia vs Bahrain

Tak heran pencinta sepakbola Tanah Air langsung ngamuk usai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 itu usai. Termasuk para penggawa Garuda pun tak bisa menutupi rasa emosinya dan keributan sempat pecah.

Halaman:
1 2
      
