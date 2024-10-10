Klasemen Sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Kelar Australia vs China: Socceroos Naik, Timnas Indonesia Turun Posisi

Berikut klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia usai Timnas Australia menang 3-1 atas Timnas China (Foto: AFC)

KLASEMEN sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia kelar laga Timnas Australia vs Timnas China sudah diketahui. Kemenangan The Socceroos membuat posisi Timnas Indonesia turun satu anak tangga.

Laga Timnas Australia vs Timnas China itu berlangsung di Stadion Adelaide Oval, Adelaide, Australia, Kamis (10/10/2024) sore WIB. Tuan rumah mampu menang dengan skor 3-1.

China sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Xie Wenneng (20’). Namun, Australia mampu bangkit lewat gol Lewis Miller (45+3’), Craig Goodwin (53’), dan Nishan Velupillay (90+2’).

Ini menjadi tiga poin pertama Australia di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Anak asuh Tony Popovic kini mengumpulkan empat angka dari tiga pertandingan.

Australia langsung melesat ke posisi tiga klasemen sementara. Mereka hanya kalah dari Timnas Jepang yang mengoleksi enam angka di posisi teratas, yang diikuti Timnas Arab Saudi.

Tiga poin itu amat krusial buat Australia. Sebab, Jepang dan Arab Saudi akan berhadapan pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari WIB. Potensi terjadinya hasil seri atau salah satu tim kehilangan poin cukup besar.