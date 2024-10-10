Hasil Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-1, The Socceroos Petik 3 Angka Pertama!

Timnas Australia menang 3-1 atas Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@socceroos)

ADELAIDE – Hasil Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Adelaide Oval, Adelaide, Australia, Kamis (10/10/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Socceroos.

China lebih dulu unggul leawt Xie Wenneng (20’). Namun, Australia bisa bangkit lewat gol Lewis Miller (45+3’), Craig Goodwin (53’), dan Nishan Velupillay (90+2’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia tampil agresif sejak peluit dibunyikan. Baru enam menit, Lewis Miller melepaskan tembakan spekulasi yang sayangnya masih melambung begitu juga kans Mitchell Duke di menit ke-16.

Keasyikan menyerang, justru gawang Australia kebobolan duluan di menit ke-20. Berawal dari umpan lambung kiper Wang Dalei, bola jatuh di depan kotak penalti berkat sundulan Zhang Yuning. Wenneng lalu menaklukkan Joe Gauci dengan tenang dari jarak dekat.

Gol itu membuat Australia tersengat. Nestory Irankunda melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-22 yang masih melebar tipis. Setelah itu, tempo permainan sedikit melambat.

Australia kesulitan membongkar pertahanan China yang jauh lebih mundur usai unggul. Untungnya, tuan rumah menyamakan kedudukan di injury time lewat sundulan Miller! Skor 1-1 tercipta saat rehat.

Babak Kedua

Lepas rehat, Australia kembali bermain menekan. Hasilnya manis. Goodwin mampu membalikkan keadaan di menit ke-53. Aksi individunya diakhiri dengan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menaklukkan Wang.