Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-1, The Socceroos Petik 3 Angka Pertama!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:09 WIB
Hasil Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menang 3-1, <i>The Socceroos</i> Petik 3 Angka Pertama!
Timnas Australia menang 3-1 atas Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@socceroos)
A
A
A

ADELAIDE – Hasil Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Laga di Stadion Adelaide Oval, Adelaide, Australia, Kamis (10/10/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk The Socceroos.

China lebih dulu unggul leawt Xie Wenneng (20’). Namun, Australia bisa bangkit lewat gol Lewis Miller (45+3’), Craig Goodwin (53’), dan Nishan Velupillay (90+2’).

Craig Goodwin membuat skor laga Timnas Australia vs Timnas China 2-1 (Foto: Instagram/@socceroos)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Australia tampil agresif sejak peluit dibunyikan. Baru enam menit, Lewis Miller melepaskan tembakan spekulasi yang sayangnya masih melambung begitu juga kans Mitchell Duke di menit ke-16.

Keasyikan menyerang, justru gawang Australia kebobolan duluan di menit ke-20. Berawal dari umpan lambung kiper Wang Dalei, bola jatuh di depan kotak penalti berkat sundulan Zhang Yuning. Wenneng lalu menaklukkan Joe Gauci dengan tenang dari jarak dekat.

Gol itu membuat Australia tersengat. Nestory Irankunda melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-22 yang masih melebar tipis. Setelah itu, tempo permainan sedikit melambat.

Australia kesulitan membongkar pertahanan China yang jauh lebih mundur usai unggul. Untungnya, tuan rumah menyamakan kedudukan di injury time lewat sundulan Miller! Skor 1-1 tercipta saat rehat.

Babak Kedua

Lepas rehat, Australia kembali bermain menekan. Hasilnya manis. Goodwin mampu membalikkan keadaan di menit ke-53. Aksi individunya diakhiri dengan tembakan keras dari luar kotak penalti yang menaklukkan Wang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/51/1633573/comeback-dramatis-janice-tjen-tembus-final-jinan-open-2025-fja.webp
Comeback Dramatis, Janice Tjen Tembus Final Jinan Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/24/borneo_fc_menghajar_persijap_jepara_3_1.jpg
Borneo FC Kembali Panaskan Mesin usai Jeda Internasional, Siap Pertahankan Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement