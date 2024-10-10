Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tebar Ancaman Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Dragan Talajic: Kami Tidak Takut dengan Siapapun!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:14 WIB
Tebar Ancaman Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain, Dragan Talajic: Kami Tidak Takut dengan Siapapun!
Para pemain Timnas Bahrain kala berlaga. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
RIFFA – Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, tebar ancaman kepada Timnas Indonesia jelang berhadapan dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia menegaskan Timnas Bahrain tak takut dengan siapapun dan timnya pun siap tempur.

Bahrain menatap laga kontra Timnas Indonesia dengan hasil buruk dalam pertandingan terakhir mereka menghadapi Jepang. Menjamu Samurai Biru -julukan Timnas Jepang, mereka digilas dengan skor telak 0-5.

Timnas Bahrain

Kendati banyak mendapat kritik dari publik Bahrain setelah kekalahan telak itu, Talajic menegaskan dirinya tetap percaya penuh pada anak buahnya. Dia pun bertekad untuk mengembalikan kepercayaan para suporter kepada timnya lagi saat berhadapan dengan Timnas Indonesia.

"Mereka adalah anak-anak saya. Ketika kami menang, mereka adalah anak-anak saya, ketika kami kalah, mereka akan tetap menjadi anak-anak saya,” kata Talajic, dilansir dari GDN Online, Kamis (10/10/2024).

“Saya selalu percaya pada mereka, dan kami akan menunjukkan kepada semua orang agar percaya pada kami lagi,” tambahnya.

Bahrain sendiri saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen sementara Grup C dengan torehan tiga poin setelah memenangkan laga tandang kontra Australia dengan skor 1-0. Mereka berada di bawah Jepang dan Arab Saudi.

Sedangkan Timnas Indonesia, mereka tepat berada di bawah Bahrain dengan selisih satu poin saja. Tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses menahan imbang Arab Saudi di Jeddah dan kemudian kembali meraih satu poin di Jakarta kontra Australia.

Halaman:
1 2
      
