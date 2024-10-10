Link Nonton Streaming Bahrain vs Indonesia di Vision+

JAKARTA - Malam ini, harapan seluruh rakyat Indonesia tertuju pada Timnas Garuda yang akan berjuang di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Timnas Bahrain. Skuad Merah Putih siap menjaga asa menuju panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong akan membentangkan sayapnya di Stadion Nasional Bahrain, Kamis (10/10/2024) pukul 22.00 WIB yang dapat kamu saksikan secara streaming dengan klik di sini.

Dengan rekor pertemuan yang cukup ketat, peluang untuk merebut poin tetap terbuka lebar. Pelatih Shin Tae-yong diprediksi akan menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Bahrain, dan seluruh pemain Indonesia dipastikan siap memberikan performa terbaik mereka. Laga ini juga menjadi ajang bagi pemain muda Indonesia untuk unjuk gigi di kancah internasional.

Saat ini, Timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 2 poin, setelah bermain imbang melawan Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0). Di sisi lain, Bahrain berada di peringkat ketiga dengan 3 poin, usai menang 1-0 atas Australia namun kalah 0-5 dari Jepang di kandang.

Kedua tim sama-sama berambisi untuk meraih kemenangan guna memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia. Grup C saat ini dipimpin oleh Jepang dengan 6 poin, diikuti oleh Arab Saudi dengan 4 poin.

Di sisi lain, riuh sorak dukungan dari pendukung Bahrain tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Skuad Garuda. Namun, skuad Garuda yang telah ditempa berbagai laga berat, diyakini mampu meredam tekanan tuan rumah dan bermain apik dengan strategi yang disiapkan oleh Shin Tae-yong.