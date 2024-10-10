Link Live Streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Timnas Australia akan menjamu China sore ini. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di RCTI+ bisa klik di sini. Laga Timnas Australia vs China dilangsungkan di Adelaide Oval, Adelaide, Australia pada Kamis (10/10/2024) mulai pukul 16.10 WIB.

Duel ini merupakan pertemuan dua tim terluka. Sebab, Australia dan China sama-sama gagal menang di dua laga awal Grup C.

(Timnas Australia mencoba bangkit melawan China. (Foto: PSSI)

Setelah kalah 0-1 dari tim tamu Bahrain, skuad Socceroos -julukan Australia- ditahan Timnas Indonesia 0-0. Nasib lebih parah dialami Timnas China racikan Branko Ivankovic.

Setelah dihajar tuan rumah Jepang 0-7, Fernandinho dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Ironisnya kekalahan dari Arab Saudi terjadi meski sang lawan bermain 10 orang sejak menit 30-an.

Untuk laga sore ini, Australia dijagokan memenangkan pertandingan. Selain karena laga di laga kandang sendiri, Australia juga membuat banyak perubahan, salah satunya mengontrak pelatih anyar, Tony Popovic.

BACA JUGA: Calvin Verdonk Ungkap Alasan Timnas Indonesia Belum Kalah di 2 Laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Tony Popovic bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan pelatih pertama yang membawa klub asal Australia, Westen Sydney Wanderers juara Liga Champions Asia 2014.