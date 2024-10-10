Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |14:04 WIB
Link Live Streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+
Timnas Australia akan menjamu China sore ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di RCTI+ bisa klik di sini. Laga Timnas Australia vs China dilangsungkan di Adelaide Oval, Adelaide, Australia pada Kamis (10/10/2024) mulai pukul 16.10 WIB.

Duel ini merupakan pertemuan dua tim terluka. Sebab, Australia dan China sama-sama gagal menang di dua laga awal Grup C.

Timnas Australia mencoba bangkit melawan China. (Foto: [PSSI)

(Timnas Australia mencoba bangkit melawan China. (Foto: PSSI)

Setelah kalah 0-1 dari tim tamu Bahrain, skuad Socceroos -julukan Australia- ditahan Timnas Indonesia 0-0. Nasib lebih parah dialami Timnas China racikan Branko Ivankovic.

Setelah dihajar tuan rumah Jepang 0-7, Fernandinho dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Ironisnya kekalahan dari Arab Saudi terjadi meski sang lawan bermain 10 orang sejak menit 30-an.

Untuk laga sore ini, Australia dijagokan memenangkan pertandingan. Selain karena laga di laga kandang sendiri, Australia juga membuat banyak perubahan, salah satunya mengontrak pelatih anyar, Tony Popovic.

Tony Popovic bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan pelatih pertama yang membawa klub asal Australia, Westen Sydney Wanderers juara Liga Champions Asia 2014.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176897/suporter_timnas_indonesia_di_arab_saudi_yang_menamakan_diri_garuda_saudi_terang_terangan_menuduh_patrick_kluivert_dan_staf_pelatihnya_pengecut-sbRK_large.jpg
Suporter Timnas Indonesia di Arab Saudi Tuduh Patrick Kluivert dan Stafnya Pengecut, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176895/losc_lille_tetap_bangga_dengan_calvin_verdonk_sekalipun_timnas_indonesia_gagal_menembus_piala_dunia_2026-06yc_large.jpg
LOSC Lille Tetap Bangga dengan Calvin Verdonk meski Timnas Indonesia Gagal Tembus Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176891/thom_haye_masih_sedih_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-euoA_large.jpg
Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026, Thom Haye: Suatu Hari Nanti Mimpi Kita Jadi Kenyataan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176960/jay_idzes-q2oB_large.jpg
Hormati Upaya PSSI, Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Minta Publik Hentikan Kritik Berlebihan ke Erick Thohir
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/17/50/1633483/mike-tyson-bikin-ronda-rousey-ingin-comeback-ke-ufc-mso.webp
Mike Tyson Bikin Ronda Rousey Ingin Comeback ke UFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/18/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Denmark Open 2025: Fajar/Fikri Tak Mau Ulangi Kesalahan, Fokus Hadapi Lane/Vendy
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement