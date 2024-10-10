LINK live streaming Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di RCTI+ bisa klik di sini. Laga Timnas Australia vs China dilangsungkan di Adelaide Oval, Adelaide, Australia pada Kamis (10/10/2024) mulai pukul 16.10 WIB.
Duel ini merupakan pertemuan dua tim terluka. Sebab, Australia dan China sama-sama gagal menang di dua laga awal Grup C.
(Timnas Australia mencoba bangkit melawan China. (Foto: PSSI)
Setelah kalah 0-1 dari tim tamu Bahrain, skuad Socceroos -julukan Australia- ditahan Timnas Indonesia 0-0. Nasib lebih parah dialami Timnas China racikan Branko Ivankovic.
Setelah dihajar tuan rumah Jepang 0-7, Fernandinho dan kawan-kawan kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Ironisnya kekalahan dari Arab Saudi terjadi meski sang lawan bermain 10 orang sejak menit 30-an.
Untuk laga sore ini, Australia dijagokan memenangkan pertandingan. Selain karena laga di laga kandang sendiri, Australia juga membuat banyak perubahan, salah satunya mengontrak pelatih anyar, Tony Popovic.
Tony Popovic bukanlah orang sembarangan. Ia merupakan pelatih pertama yang membawa klub asal Australia, Westen Sydney Wanderers juara Liga Champions Asia 2014.