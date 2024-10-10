Timnas Indonesia vs Bahrain Berpotensi Jadi Debut Mees Hilgers dan Eliano Reijnders, Calvin Verdonk: Sudah Tahu Kualitasnya

MANAMA – Calvin Verdonk menyambut baik kehadiran Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di Timnas Indonesia. Kedua pemain itu pun berpotensi debut saat Skuad Garuda melawan Timnas Bahrain.

Pertemuan kedua tim itu terjadi dalam rangka fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan dimainkan di Bahrain National Stadium, Manama, Kamis (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Verdonk mengatakan sangat senang proses naturalisasi Mees dan Eliano yang membuat timnya bertambah kuat. Sebelumnya, ia sudah berinteraksi dengan kedua pemain saat laga Timnas Indonesia melawan Timnas Australia, pada September 2024.

"Saya pikir sebelum kami bertemu satu sama lain, laga terakhir kami sudah bersama-sama hanya ada dua pemain (tambahan) sekarang dengan Mees dan Eliano," kata Verdonk dalam konferensi pers, Rabu (9/10/2024).

Bek NEC Nijmegen itu mengakui Mees dan Eliano adalah pemain yang punya kualitas dan pengalaman. Ia menilai keduanya akan sangat membantu Timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Semua sudah tahu kualitas semuanya," tukas Verdonk.