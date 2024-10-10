Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |12:50 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Laga Bahrain vs Timnas Indonesia disiarkan di RCTI dan GTV. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Bahrain vs Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dirilis. RCTI dan GTV akan menyiarkan secara langsung laga matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis, (10/10/2024) pukul 23.00 WIB.

Bahrain dan Timnas Indonesia berada dalam kondisi mental yang berbeda jelang laga nanti malam. Mental skuad Bahrain sedang terpuruk karena di matchday kedua Grup C yang berlangsung Selasa 10 September 2024 malam WIB mereka dihajar Jepang 0-5.

Calvin Verdonk (kiri) menemani Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

Calvin Verdonk (kiri) menemani Shin Tae-yong di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)

Di sisi lain, mental skuad asuhan Shin Tae-yong sedang tinggi-tingginya. Dalam dua laga awal Grup C, Timnas Indonesia menahan dua tim kuat yang biasa tampil di Piala Dunia, yakni Arab Saudi (1-1) dan Australia (0-0).

Karena itu, Timnas Indonesia dalam trek tepat untuk meraih kemenangan. Ditambah lagi Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain top yang kenyang pengalaman bermain di Eropa.

Keberadaan Calvin Verdonk, Jay Idzes, Mees Hilgers, Thom Haye hingga Ragnar Oratmangoen merupakan modal Timnas Indonesia untuk meraih tiga poin di markas Bahrain. Calvin Verdonk pun telah mengakui kehebatan Timnas Indonesia.

“Menurut saya sepakbola Indonesia sedang berkembang. Saya menilai kami memiliki tim yang sangat bagus dengan banyak pemain berkualitas. Hal itu menjadi alasan mengapa kami tidak kalah dalam dua pertandingan terakhir,” tegas Calvin Verdonk dalam konferensi pers jelang Timnas Indonesia vs Bahrain.

