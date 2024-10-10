Persija Jakarta Berbenah di Jeda Liga 1 2024-2025, Carlos Pena: Perbaiki Masalah Penyelesaian Akhir

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Persija Jakarta terus berbenah di tengah jeda Liga 1 2024-2025. Pelatih Persija, Carlos Pena, mengatakan sedang rehat karena ada jeda internasional. Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, mengungkapkan timnya kini sedang memperbaiki masalah pada penyelesaian akhir.

Persija Jakarta belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir sebelum jeda internasional. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menelan dua kekalahan dan dua kali imbang.

Pena mengatakan Persija mempunyai masalah besar selama empat pertandingan itu. Pelatih asal Spanyol itu mengakui, Macan Kemayoran saat ini sedang membenahi masalah penyelesaian akhir atau finishing.

“Kami mencoba memperbaiki masalah di tim, terutama dalam penyelesaian akhir dan mencari solusi ofensif,” kata Carlos Pena, dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Kamis (10/10/2024).