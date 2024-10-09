Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Trio Persija Jakarta Diharapkan Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 09 Oktober 2024 |22:17 WIB
Trio Persija Jakarta Diharapkan Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026
Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap trio pemainnya bisa membawa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026 (Foto: MPI/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mempunyai harapan besar untuk Timnas Indonesia. Ia mendoakan, Witan Sulaeman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferarri bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong sudah melakoni dua laga, yang keduanya berakhir imbang melawan Timnas Arab Saudi (1-1) dan Timnas Australia (0-0).

Witan Sulaeman (Foto: Instagram/@persija)

Skuad Garuda kini akan melakoni dua pertandingan tandang melawan Bahrain dan China. Witan Sulaeman dan kolega akan terlebih dahulu mampir ke Bahrain National Stadium pada 10 Oktober, sebelum bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024.

Prapanca berharap tiga pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia bisa memberikan dampak positif. Ia mengajak semua elemen untuk mendoakan yang terbaik bagi Tim Merah Putih.

"Ya harapannya (ketiga pemain Persija) bisa membawa nama baik Indonesia, di tengah hiruk pikuk ada kesempatan kita untuk bisa masuk ke penyisihan Piala Dunia," kata kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai acara penandatanganan Bakrie Untuk Negeri X Persija Jakarta di Persija Official Store, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. 

"Kita doakan mereka bisa bermain secara cerdas untuk bisa membantu Timnas yang di bawah pelatih Shin Tae-yong ini memastikan kita dapat slot di Piala Dunia 2026," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/11/1633137/pernyataan-patrick-kluivert-usai-dipecat-dari-timnas-indonesia-masih-belum-minta-maaf-ucf.webp
Pernyataan Patrick Kluivert usai Dipecat dari Timnas Indonesia, Masih Belum Minta Maaf
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Terancam Sanksi Berat dari UEFA, Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement