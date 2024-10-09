Trio Persija Jakarta Diharapkan Bawa Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, berharap trio pemainnya bisa membawa Timnas Indonesia tembus Piala Dunia 2026 (Foto: MPI/Cikal Bintang)

JAKARTA - Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca mempunyai harapan besar untuk Timnas Indonesia. Ia mendoakan, Witan Sulaeman, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferarri bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong sudah melakoni dua laga, yang keduanya berakhir imbang melawan Timnas Arab Saudi (1-1) dan Timnas Australia (0-0).

Skuad Garuda kini akan melakoni dua pertandingan tandang melawan Bahrain dan China. Witan Sulaeman dan kolega akan terlebih dahulu mampir ke Bahrain National Stadium pada 10 Oktober, sebelum bertamu ke Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024.

Prapanca berharap tiga pemain Persija yang dipanggil ke Timnas Indonesia bisa memberikan dampak positif. Ia mengajak semua elemen untuk mendoakan yang terbaik bagi Tim Merah Putih.

"Ya harapannya (ketiga pemain Persija) bisa membawa nama baik Indonesia, di tengah hiruk pikuk ada kesempatan kita untuk bisa masuk ke penyisihan Piala Dunia," kata kata Prapanca kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) usai acara penandatanganan Bakrie Untuk Negeri X Persija Jakarta di Persija Official Store, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024.

"Kita doakan mereka bisa bermain secara cerdas untuk bisa membantu Timnas yang di bawah pelatih Shin Tae-yong ini memastikan kita dapat slot di Piala Dunia 2026," sambungnya.