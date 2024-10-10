Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Paul Munster Setuju Persebaya Surabaya Usung Mental yang Penting Menang di Liga 1 2024-2025

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |01:05 WIB
Paul Munster Setuju Persebaya Surabaya Usung Mental yang Penting Menang di Liga 1 2024-2025
Paul Munster setuju Persebaya Surabaya mengusung mental yang penting menang (Foto: Persebaya Surabaya)
SURABAYA – Paul Munster tak masalah Persebaya Surabaya asuhannya dituduh hanya mencari menang di Liga 1 2024-2025. Sebab, hasilnya sungguh terlihat.

Persebaya memuncaki klasemen Liga 1 2024-2025 hingga pekan ketujuh. Bajul Ijo meraih hasil mulus dari tujuh laga tanpa kekalahan dan mengoleksi 17 poin dari lima menang serta dua seri.

Persebaya Surabaya

Namun, permainan Persebaya dalam tujuh laga itu kurang meyakinkan. Hasil kemenangan tipis menjadi buktinya di mana Bruno Moreira dan kawan-kawan kerap menang dengan skor 1-0 atau 2-1.

Munster mengaku justru senang dengan stereotip pokok menang yang disingkat PM, sesuai dengan singkatan namanya. Tapi, ia mengaku masih akan mengevaluasi setiap pertandingan untuk kemajuan timnya.

"Ya, saya setuju, saya dengar dari pemain dan sebagian orang mengatakan begitu (pokok menang),” kata Munster dalam bincang-bincang dengan media, dikutip Kamis (10/10/2024).

“Saya tidak memiliki ego besar, kami semua orang yang rendah hati," imbuh pria asal Irlandia Utara itu.

Halaman:
1 2
      
