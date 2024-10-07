Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Persebaya Surabaya yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Lawan Bahrain dan China

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |17:28 WIB
2 Pemain Persebaya Surabaya yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Lawan Bahrain dan China
Dua pemain Persebaya Surabaya yang dipanggil Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
ADA 2 pemain Persebaya Surabaya yang dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk melawan Bahrain (10 Oktober) dan China (15 Oktober). Persebaya membuktikan diri mereka memiliki para pemain bintang yang layak dipanggil untuk membela skuad Garuda.

Apalagi saat ini Timnas Indonesia justru banyak diperkuat para pemain abroad. Dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, 16 pemain di antaranya adalah para pemain yang berkarier di luar negeri.

Jadi, hanya 11 pemain saja yang berasal dari Liga 1 Indonesia. Tak heran hanya beberapa klub saja dari Liga 1 yang mengirimkan pemainnya untuk bermain di matchday ketiga dan keempat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Persebaya menjadi salah satu klub yang justru mampu mengirimkan lebih dari satu pemain. Tim sebesar Persib Bandung saja tercatat hanya memiliki satu perwakilan di Timnas Indonesia, yakni Dimas Drajad. Lantas siapa dua pemain Persebaya yang dipanggil ke skuad Garuda?

Berikut 2 Pemain Persebaya Surabaya yang Dipanggil Timnas Indonesia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Lawan Bahrain dan China:

2. Ernando Ari

Ernando Ari

Ernando Ari menjadi salah satu dari tiga kiper yang memperkuat Timnas Indonesia untuk melawan China dan Bahrain. Sebelum kehadiran Maarten Paes, Ernando Ari adalah kiper utama Timnas Indonesia.

Sejatinya Ernando tetap menjadi penjaga gawang kesayangan Shin Tae-yong. Jadi, ada peluang Ernando Ari bakal diturunkan saat melawan Bahrain saat bertanding di Stadion National Bahrain.

