Jadwal Siaran Langsung Timnas Australia vs China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Timnas Australia dijadwalkan menghadapi Timnas China pada Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB (Foto: Socceroos)

JADWAL siaran langsung Timnas Australia vs Timnas China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah diketahui. Live di RCTI, duel itu dijadwalkan berlangsung Kamis 10 Oktober 2024 pukul 16.10 WIB.

Pertemuan antara Australia vs China terjadi dalam matchday tiga Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Keduanya akan bentrok di Stadion Adelaide Oval, Adelaide, Australia.

Laga ini bisa dibilang menjadi penentu langkah Australia dan China ke depannya. Sebab, kedua negara sama-sama belum meraih kemenangan pada dua laga pertama dan berada di dua terbawah.

Australia bertengger di tangga keempat dengan nilai satu dari dua pertandingan. Sedangkan, China lebih buruk lagi di posisi juru kunci dengan nilai 0!

BACA JUGA: Timnas Australia Minta Bantuan Pemain Keturunan Indonesia demi Bangkit di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Harapan baru muncul di kubu Australia. Pergantian di kursi pelatih dari Graham Arnold ke Tony Popovic diyakini akan membawa angin segar untuk The Socceroos.

Tentu, sang pelatih anyar ingin segera mempersembahkan tiga poin demi menjaga kans Australia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Gagal memetik angka penuh bisa berarti kiamat kecil.