Timnas Australia Minta Bantuan Pemain Keturunan Indonesia demi Bangkit di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

PEMAIN keturunan Indonesia turut dipanggil Timnas Australia untuk hadapi China dan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pemain yang dimaksud adalah Massimo Luongo.

Massimo Luongo diketahui memiliki darah Italia dan Indonesia. Darah Indonesia sendiri mengaliri di diri Massimo Luongo dari ibunya yang bernama Ira. Sang ibunda lahir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, darah Italia berasal dari sang ayah. Ayah Massimo Luongo sendiri lahir di Sydney, Australia dan kemudian tumbuh besar di negara tersebut juga.

Massimo Luongo sendiri langganan dipanggil membela Timnas Australia. Dia tercatat sudah mengumpulkan 41 caps bersama Timnas Australia senior sejak debutnya pada 4 September 2014.

Sepanjang penampilannya itu, Massimo Luongo yang bermain di posisi gelandang turut aktif membantu lini serang juga. Tak ayal, pemain kelahiran Sydney, 25 September 1992 ini sudah mencatatkan 4 gol.

Massimo Luongo sebenarnya sudah mengumumkan pensiun membela Timnas Australia pada 2023. Dia ingin fokus meniti karier di level klub bersama Ipswich Town.

Tetapi kini, Massimo Luongo memutuskan kembali membela Timnas Australia. Namanya masuk daftar 26 pemain Timnas Australia untuk menghadapi China dan Jepang dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada bulan ini, Australia sendiri dijadwalkan menghadapi China dan Jepang. Duel melawan China akan dilakoni Socceroos lebih dahulu, tepatnya pada 10 Oktober 2024 pukul 16.10 WIB.