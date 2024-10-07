Shin Tae-yong Angkat Bicara soal Kondisi Cuaca Jelang Timnas Indonesia vs Bahrain: Bukan Masalah!

RIFFA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, angkat bicara soal kondisi cuaca jelang laga Timnas Indonesia vs Bahrain di matchday ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan tegas, Shin Tae-yong memastikan bahwa kondisi cuaca tidak jadi masalah bagi timnya.

Seperti diketahui, beberapa pemain Liga 1 dan pemain abroad telah bergabung dengan Timnas Indonesia. Mereka pun sudah menjalani latihan perdana di Hamad Town Youth & Sports Ground, Bahrain, pada Minggu 6 Oktober 2024.

Shin Tae-yong mulai memanaskan mesinnya, mengingat Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat, yakni Bahrain. Adapun laga lanjutan grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2016 Zona Asia itu akan digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Faktor cuaca, tentu menjadi salah satu rintangan yang harus dihadapi Skuad Garuda. Tapi, Shin Tae-yong memastikan bahwa cuaca tidak menjadi masalah bagi anak asuhnya untuk laga melawan Bahrain.

“Untuk cuaca, tidak menjadi masalah,” tutur Shin Tae-yong, mengutip dari situs Kita Garuda, Senin (7/10/2024).

Shin Tae-yong pun menempa anak asuhnya untuk menjalani latihan sekira pukul 18.00 waktu setempat. Waktu itu hanya terpaut satu jam dari kick off pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain nantinya.