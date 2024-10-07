Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Bahrain Waspada Hadapi Timnas Indonesia yang Diperkuat Banyak Pemain Abroad: Ini Skuad Level Internasional!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |12:14 WIB
Pelatih Bahrain Waspada Hadapi Timnas Indonesia yang Diperkuat Banyak Pemain Abroad: Ini Skuad Level Internasional!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
RIFFA – Pelatih Timnas Bahrain, Dragan Talajic, menyebut Timnas Indonesia punya skuad berlevel internasional. Hal ini tak terlepas dari banyaknya pemain abroad yang menghuni skuad Garuda saat ini.

Talajic secara khusus menyoroti pemain-pemain yang menghuni skuad Timnas Indonesia. Menurut pelatih asal 59 tahun itu, skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain top berbahaya yang mentas di Eropa. Tak ayal, anak asuhnya wajib waspada jelang menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong itu.

Timnas Indonesia

“Mereka memiliki beberapa pemain dari liga top Belanda, satu di Inggris, satu lagi di Australia, dan seorang penjaga gawang di AS. Ini adalah skuad Internasional,” ungkap Talajic, dilansir dari GDN Online, Senin (7/10/2024).

Talajic menyebut para pemain Bahrain juga sudah sadar akan kekuatan yang dimiliki Timnas Indonesia. Dia berharap para pemain Bahrain bisa memberikan penampilan terbaiknya sehingga meraup kemenangan di hadapan publiknya sendiri.

“Para pemain kami tahu bahwa mereka akan menjadi lawan yang tangguh, dan mereka benar-benar berkonsentrasi pada pertandingan ini,” tutur pelatih asal Bosnia dan Herzegovina itu.

