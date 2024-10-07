3 Rekor yang Diciptakan Timnas Indonesia jika Menang Lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Cetak Sejarah!

Timnas Indonesia mencatatkan 3 rekor jika menang melawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@sandywalsh)

SEBANYAK 3 rekor yang diciptakan Timnas Indonesia jika menang melawan Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain, Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB.

Meski terpaut 53 anak tangga di ranking FIFA, bukan berarti Timnas Indonesia takkan bisa mengalahkan Bahrain. Banyaknya pemain Timnas Indonesia yang berkompetisi di kasta tertinggi sepakbola Eropa menjadi modal bagi skuad Garuda untuk meraih poin penuh di markas Bahrain.

Setidaknya ada tiga rekor yang tercipta jika Timnas Indonesia menang atas Bahrain di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apa saja?

Berikut 3 rekor yang diciptakan Timnas Indonesia jika menang lawan Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026:

3. Tembus Peringkat 122 Dunia

(Timnas Indonesia siap menang lawan Bahrain. (Foto: PSSI)

Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat jika menang atas Bahrain. Kemenangan atas Bahrain menghasilkan 16,89 poin ranking FIFA bagi skuad Garuda.

Tambahan poin di atas membuat Timnas Indonesia berpotensi naik 7 posisi dari peringkat 129 ke 122 dunia. Menembus 122 dunia merupakan prestasi terbaik Timnas Indonesia sejak Desember 2009. Saat itu, Timnas Indonesia menempati peringkat 120 dunia.

2. Kemenangan Perdana di Markas Lawan

(Timnas Indonesia saat berlatih di Bahrain. (Foto: PSSI)

Jika menang atas Bahrain, ini merupakan yang pertama dicetak Timnas Indonesia di markas wakil Asia Barat tersebut. Dalam dua lawatan sebelumnya ke Bahrain, Timnas Indonesia bermain 0-0 dan kalah 0-10.

Karena itu, menarik menanti hasil yang dicapai Timnas Indonesia kontra Bahrain. Jika meraih kemenangan, skuad Garuda akan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026.