Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beda Ekspresi Thom Haye saat Ditanya soal Almere City dan Timnas Indonesia Jadi Sorotan

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |11:52 WIB
Beda Ekspresi Thom Haye saat Ditanya soal Almere City dan Timnas Indonesia Jadi Sorotan
Thom Haye cemberut saat ditanya soal Almere City. (Foto: Tiktok)
A
A
A

BEDA ekspresi Thom Haye saat ditanya soal Almere City dan Timnas Indonesia jadi sorotan. Gelandang Almere City itu terlihat langsung senyum semringah saat ditanya soal persiapan mentas bersama Timnas Indonesia.

Diketahui, nama Thom Haye turut masuk daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Duel itu akan tersaji di matchday ketiga dan empat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Thom Haye cemberut saat ditanya soal Almere City

(Ekspresi Thom Haye cemberut saat ditanya soal Almere City. Foto: Tiktok)

Duel melawan Bahrain akan dilakoni Timnas Indonesia lebih dahulu. Tepatnya, laga itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke markas China, Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Sebelum memperkuat Timnas Indonesia, Thom Haye melakoni laga bersama klubnya, Almere City, dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Sayangnya, dalam laga yang digelar pada 5 Oktober 2024 itu, Almere City tumbang atas Willem II dengan skor 0-1.

Hasil ini membuat tren negatif Almere City berlanjut. Dari 8 laga yang telah dilakoni dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2024, Almere City belum pernah menang. Mereka kalah di 6 laga dan mendapat hasil imbang di dua pertandingan lainnya.

Alhasil, Almere City kini terpuruk di posisi ke-17 pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-2025. Mereka baru mengemas 2 poin saja.

Hal ini tentunya membuat Thom Haye yang baru direkrut Almere City ini merasa tak senang. Dia berharap bisa membawa timnya bangkit dari keterpurukan dengan meraih kemenangan.

Rasa kecewa Thom Haye ini pun terlihat jelas saat dirinya diwawacarai pascalaga. Tetapi, menariknya, ekspresi Thom Haye langsung berubah saat dirinya mendapat pertanyaan soal Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176656/daftar_55_pemain_timnas_indonesia_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-YQKV_large.jpg
Daftar 55 Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641/timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176621/timnas_indonesia_berpeluang_juara_piala_aff_2026_berkat_bantuan_sejumlah_pemain_keturunan-7eUr_large.jpg
Punya 8 Pemain Keturunan, Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631859/rahmad-setiabudi-pelari-indonesia-tercepat-di-chicago-marathon-2025-qih.webp
Rahmad Setiabudi, Pelari Indonesia Tercepat di Chicago Marathon 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/marco_bezzecchi_marc_marquez.jpg
Kecelakaan Marc Marquez Paling Mengerikan Ternyata Terjadi di Mandalika, Bukan Jerez!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement