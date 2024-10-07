Beda Ekspresi Thom Haye saat Ditanya soal Almere City dan Timnas Indonesia Jadi Sorotan

BEDA ekspresi Thom Haye saat ditanya soal Almere City dan Timnas Indonesia jadi sorotan. Gelandang Almere City itu terlihat langsung senyum semringah saat ditanya soal persiapan mentas bersama Timnas Indonesia.

Diketahui, nama Thom Haye turut masuk daftar 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Duel itu akan tersaji di matchday ketiga dan empat Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(Ekspresi Thom Haye cemberut saat ditanya soal Almere City. Foto: Tiktok)

Duel melawan Bahrain akan dilakoni Timnas Indonesia lebih dahulu. Tepatnya, laga itu akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Kemudian, Timnas Indonesia akan tandang ke markas China, Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

Sebelum memperkuat Timnas Indonesia, Thom Haye melakoni laga bersama klubnya, Almere City, dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Sayangnya, dalam laga yang digelar pada 5 Oktober 2024 itu, Almere City tumbang atas Willem II dengan skor 0-1.

Hasil ini membuat tren negatif Almere City berlanjut. Dari 8 laga yang telah dilakoni dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2024, Almere City belum pernah menang. Mereka kalah di 6 laga dan mendapat hasil imbang di dua pertandingan lainnya.

Alhasil, Almere City kini terpuruk di posisi ke-17 pada klasemen sementara Liga Belanda 2024-2025. Mereka baru mengemas 2 poin saja.

Hal ini tentunya membuat Thom Haye yang baru direkrut Almere City ini merasa tak senang. Dia berharap bisa membawa timnya bangkit dari keterpurukan dengan meraih kemenangan.

Rasa kecewa Thom Haye ini pun terlihat jelas saat dirinya diwawacarai pascalaga. Tetapi, menariknya, ekspresi Thom Haye langsung berubah saat dirinya mendapat pertanyaan soal Timnas Indonesia.