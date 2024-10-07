Masyarakat Bahrain Bingung dan Sindir Timnas Indonesia Kebanyakan Pemain Bule Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026

MASYARAKAT Bahrain bingung dan sindir Timnas Indonesia kebanyakan pemain bule jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sindiran ini disampaikan jelang duel Timnas Indonesia vs Bahrain yang akan digelar pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ada dua pertandingan yang akan dilakoni skuad Garuda pada bulan ini, yakni melawan Bahrain dan China.

Duel kontra Timnas Bahrain akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong lebih dahulu. Mereka akan bertandang ke markas Bahrain, yakni Bahrain National Stadium, Riffa.

Jelang laga itu, para pemain Timnas Indonesia sudah terbang ke Bahrain. Ernando Ari cs bahkan sudah menjalani latihan perdana pada kemarin malam.

Skuad Garuda pun jadi sorotan masyarakat Bahrain jelang duel tersebut. Sejumlah pihak bahkan memberi sindiran soal kehadiran para pemain naturalisasi di skuad Garuda.

Masyarakat Bahrain menyebut skuad Garuda kebanyakan diisi pemain bule. Mereka pun meminta Timnas Bahrain mewaspadai hal itu karena kualitas permainan para pemain tersebut bisa menjadi ancaman.

“Kiper mereka asing, dan mereka diisi 13 atau 12 pemain profesional, dan beberapa dari mereka adalah orang asing dari Eropa,” tulis netizen dalam unggahan akun Instagram media Bahrain Social-Sport News, dikutip Senin (7/10/2024).