MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyindir dan bandingkan Timnas Indonesia lancar lakukan proses naturalisasi tapi Malaysia ditolak mentah-mentah. Hal ini terjadi setelah Negeri Jiran dipastikan gagal untuk menaturalisasi Mats Deijl.

Kapten tim Eredivisie, Go Ahead Eagles, itu gagal menjalani naturalisasi karena terbentur aturan FIFA. Sebab, Deijl diketahui memiliki darah keturunan Malaysia dari nenek moyangnya, yakni ibu dari kakeknya.

Garis keturunan ini terlalu jauh di mana FIFA hanya mengizinkan pemain menjalani naturalisasi bila memiliki garis keturunan maksimal dari kakek atau nenek. Tak ayal, masyarakat Malaysia merasa kecewa dan kesal akan hal tersebut.

Berbeda dengan Malaysia, Timnas Indonesia justru mulus melakukan naturalisasi ke sejumlah pemain keturunan. Terbaru, ada nama Mees Hilgers dan juga Eliano Reijnders yang baru saja resmi menjadi WNI dan siap bermain di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Bahrain dan Timnas China.

Hilgers dan Reijnders menjadi pemain kesekian yang dinaturalisasi oleh PSSI sejak kepemimpinan Erick Thohir. Proses naturalisasi keduanya juga terbilang sangat cepat, yakni hanya dalam kurun waktu satu bulan saja.

Karena hal ini, media Vietnam, Soha.vn menyoroti bagaimana perbedaan naturalisasi Timnas Indonesia dengan Harimau Malaya. Mengikuti jejak Malaysia dan juga China, mereka ikut menyindir dan menyebut Indonesia berkolusi dengan FIFA untuk memuluskan semua proses naturalisasi.