Masyarakat Bahrain Lempar Psywar ke Timnas Indonesia: Kami Akan Menang 10-0 dan Komentar Netizen Indonesia Menghilang!

MASYARAKAT Bahrain di media sosial melempar psywar ke Timnas Indonesia. Salah satu netizen mereka dengan akun @nael31000 meyakini Timnas Bahrain akan menang 10-0 atas Timnas Indonesia.

“Tak sabar menunggu semua komentar orang Indonesia hilang setelah kami membungkam mereka dengan kemenangan. Insya Allah kami menang 10-0 lagi,” tulis akun @nael31000.

(Masyarakat Bahrain psywar ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

Akun @nael31000 mengeluarkan komentar di atas menanggapi banyaknya netizen Indonesia yang menaruh kata-kata di unggahan akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa. Dalam unggahan akun @bahrainfa, netizen Indonesia meminta suporter dan Timnas Bahrain untuk bertindak sportif.

Sekadar diketahui, para pemain Timnas Bahrain dikenal kerap mengulur-ulur waktu ketika sudah unggul. Sementara itu, suporter Bahrain kedapatan menyoraki lagu kebangsaan Jepang dan menyorot laser ke mata pemain Timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi tendangan penalti.

Balik lagi ke skor 10-0. Mungkinkah Bahrain menang 10-0 atas Timnas ndonesia layaknya yang terjadi di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia pada 29 Februari 2012?

Peluangnya sangat kecil. Pertama, secara kualitas Timnas Indonesia saat ini jauh lebih garang ketimbang 12 tahun lalu.