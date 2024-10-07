Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Bahrain Lempar Psywar ke Timnas Indonesia: Kami Akan Menang 10-0 dan Komentar Netizen Indonesia Menghilang!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |11:42 WIB
Masyarakat Bahrain Lempar Psywar ke Timnas Indonesia: Kami Akan Menang 10-0 dan Komentar Netizen Indonesia Menghilang!
Masyarakat Bahrain mencoba memanaskan jelang duel Timnas Indonesia vs Bahrain. (Foto: PSSI)
A
A
A

MASYARAKAT Bahrain di media sosial melempar psywar ke Timnas Indonesia. Salah satu netizen mereka dengan akun @nael31000 meyakini Timnas Bahrain akan menang 10-0 atas Timnas Indonesia.

“Tak sabar menunggu semua komentar orang Indonesia hilang setelah kami membungkam mereka dengan kemenangan. Insya Allah kami menang 10-0 lagi,” tulis akun @nael31000.

Masyarakat Bahrain psywar ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

(Masyarakat Bahrain psywar ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@bahrainfa)

Akun @nael31000 mengeluarkan komentar di atas menanggapi banyaknya netizen Indonesia yang menaruh kata-kata di unggahan akun Instagram PSSI-nya Bahrain, @bahrainfa. Dalam unggahan akun @bahrainfa, netizen Indonesia meminta suporter dan Timnas Bahrain untuk bertindak sportif.

Sekadar diketahui, para pemain Timnas Bahrain dikenal kerap mengulur-ulur waktu ketika sudah unggul. Sementara itu, suporter Bahrain kedapatan menyoraki lagu kebangsaan Jepang dan menyorot laser ke mata pemain Timnas Jepang, Ayase Ueda, yang hendak mengeksekusi tendangan penalti.

Balik lagi ke skor 10-0. Mungkinkah Bahrain menang 10-0 atas Timnas ndonesia layaknya yang terjadi di matchday pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia pada 29 Februari 2012?

Peluangnya sangat kecil. Pertama, secara kualitas Timnas Indonesia saat ini jauh lebih garang ketimbang 12 tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176656/daftar_55_pemain_timnas_indonesia_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia_pssi-YQKV_large.jpg
Daftar 55 Pemain yang Perkuat Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176654/patrick_kluivert-8vWr_large.jpg
Kritik Pedas, Pengamat Belanda Yakin Patrick Kluivert Cs Dipecat Buntut Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176641/timnas_arab_saudi-d7ok_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Arab Saudi vs Irak: Berebut Tiket Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176621/timnas_indonesia_berpeluang_juara_piala_aff_2026_berkat_bantuan_sejumlah_pemain_keturunan-7eUr_large.jpg
Punya 8 Pemain Keturunan, Timnas Indonesia Juara Piala AFF 2026?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/ntuk_pertama_kalinya_timnas_padel_indonesia.jpg
Sejarah! Timnas Padel Indonesia Siap Debut di FIP Asia Padel Cup 2025 Qatar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement