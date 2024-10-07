Masyarakat Thailand Akui Iri dan Minta Bantuan Erick Thohir Carikan Pemain Keturunan seperti Timnas Indonesia

MASYARAKAT Thailand akui iri dan minta bantuan Erick Thohir carikan pemain keturunan seperti Timnas Indonesia. Hal ini tak terlepas dari perkembangan pesat Timnas Indonesia usai diperkuat sederet pemain keturunan.

Ya, PSSI belakangan gencar menaturalisasi pemain keturunan Indonesia. Hal ini dilakukan guna membuat Timnas Indonesia makin tangguh dan bisa bersaing lebih kompetitif lagi dengan tim-tim top dunia.

Sejumlah pemain keturunan Grade A pun berhasil dinaturalisasi PSSI yang kini dipimpin Erick Thohir. Di antaranya, ada Jay Idzes, Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, Jordi Amat, hingga terbaru ada Mees Hilgers.

Kehadiran para pemain keturunan Indonesia pun terbukti bisa memberi dampak besar kepada skuad Garuda. Kini, Timnas Indonesia menjadi begitu tangguh dan bahkan masih menjaga peluang mentas di Piala Dunia 2026.