HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FC Dallas Bantu Timnas Indonesia Menang Lawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:44 WIB
FC Dallas Bantu Timnas Indonesia Menang Lawan Bahrain dan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Maarten Paes absen di laga Portland Timbers vs FC Dallas pagi ini. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

PELATIH caretaker FC Dallas, Peter Luccin, tidak memainkan Maarten Paes saat sang tim melawat ke markas Portland Timbers di lanjutan Major League Soccer (MLS) 2024 pada Senin, (7/10/2024) pagi WIB. Bisa dibilang ini merupakan cara Peter Luccin membantu Timnas Indonesia menang melawan Bahrain dan China di matchday ketiga dan keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024.

Sekadar diketahui, Maarten Paes mengalami cedera beberapa menit sebelum kick off antara San Jose Earthquakes vs FC Dallas di lanjutan MLS 2024 pada Kamis, 3 Oktober 2024 pagi WIB. Dalam informasi yang disampaikan FC Dallas, Maarten Paes mengalami cedera pergelangan tangan ringan.

Maarten Paes sudah mulai berlatih bersama FC Dallas. (Foto: Instagram/@fcdallas)

(Maarten Paes sudah mulai berlatih bersama FC Dallas. (Foto: Instagram/@fcdallas)

Kabar cederanya Maarten Paes membuat pencinta sepakbola Tanah Air ketar-ketir. Sebab, kehadiran Maarten Paes dibutuhkan Timnas Indonesia untuk menghalau serangan-serangan Bahrain dan China yang menjadi lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Oktober 2024.

Laman FotMob malah membuat kabar yang menyakitkan hati pencinta Timnas Indonesia pada Jumat, 4 Oktober 2024. Mereka memperkirakan Maarten Paes baru akan pulih dari cedera awal November 2024.

Namun, pada Sabtu 5 Oktober 2024 dini hari WIB, kabar bahagia datang menimpa Timnas Indonesia. Maarten Paes terlihat sudah berlatih normal bersama skuad FC Dallas yang bersiap tandang ke markas Portland Timbers.

Maarten Paes pun sejatinya tersedia untuk laga kontra Portland Timbers pagi ini. Akan tetapi, Peter Lucicn tidak mau mengambil risiko.

Halaman:
1 2
      
