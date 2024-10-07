Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Bahrain yang Pernah Bantai Timnas Indonesia 10-0 Akan Hadapi Skuad Garuda Asuhan Shin Tae-yong

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |06:30 WIB
2 Pemain Bahrain yang Pernah Bantai Timnas Indonesia 10-0 Akan Hadapi Skuad Garuda Asuhan Shin Tae-yong
Kiper Sayed Mohammed Jaffer dan Waleed Al Hayam (3) merupakan dua pemain Timnas Bahrain tersisa dari skuad yang membantai Timnas Indonesia 10-0 (Foto: Instagram/@s.m.jaafar)




DUA pemain Timnas Bahrain yang pernah bantai Timnas Indonesia 10-0 akan hadapi Skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Mereka adalah kiper Sayed Muhammad Jafer dan bek Waleed Al Hayam.

Duel yang berlangsung 29 Februari 2012 meninggalkan memori pahit buat Indonesia. Betapa tidak, itu merupakan salah satu kekalahan telak yang pernah diterima Tim Merah Putih sepanjang sejarah.

Timnas Bahrain

Laga di Stadion Nasional Bahrain, Manama, tersebut tampaknya masih hidup dalam kenangan Sayed dan Waleed. Keduanya kala itu turun sebagai starter di skuad asuhan Peter Taylor.

Sayed yang berposisi sebagai penjaga gawang tak banyak berkeringat. Sementara, Waleed bermain penuh di laga itu karena Bahrain hanya sekali mengganti pemain.

Kini, kedua pemain veteran tersebut masih dipercaya pelatih Dragan Talajic. Sayed dan Waleed akan menghadapi Indonesia yang 12 tahun lalu mereka bantai 10-0.

Namun, di laga terakhir kontra Timnas Jepang pada September 2024, kedua pemain itu hanya duduk manis di bangku cadangan. Hal tersebut wajar mengingat usia keduanya yang sudah berada di ujung karier.

Halaman:
1 2
      
