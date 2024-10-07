Oknum Jahil Edit Laman Wikipedia Timnas Indonesia, Skuad Garuda Diperkuat 25 Pemain Naturalisasi!

LAMAN Wikipedia Timnas Indonesia di-edit orang tak bertanggung jawab. Shin Tae-yong disebut bawa 25 pemain naturalisasi untuk dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia!

Momen itu terjadi tepat pada Senin (7/10/2024) dini hari WIB. Oknum tak bertanggung jawab menyunting laman Wikipedia Timnas Indonesia berbahasa Inggris.

Sepertinya, oknum tersebut agak kesal dengan lambatnya proses naturalisasi sejumlah pemain. Sebab, nama-nama yang selama ini dirumorkan akan jadi WNI, dimasukkan ke dalam daftar skuad Timnas Indonesia!

Di posisi kiper misalnya, ada nama Emil Audero yang memang punya darah keturunan Indonesia dari ayahnya. Menariknya, di bawahnya ada nama penjaga gawang Club Brugge yakni Dani van den Heuvel!

Posisi bek pun tak luput dari aksi jahil tersebut. Ada sejumlah nama yang belum resmi jadi WNI di situ seperti Tristan Gooijer, Jenson Seelt, dan Pascal Struijk!

Bergeser ke gelandang, Jayden Oosterwolde, Jairo Riedewald, dan Julian Oerip, bahkan sudah masuk daftar skuad! Di depan, ada tiga nama yang selalu jadi rumor akan dinaturalisasi yakni Miliano Jonathans, Ole Romeny, dan Mauro Zijlstra.