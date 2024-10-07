Jeda Liga 1 2024-2025, Begini Cara Bek Asing Persib Bandung Isi Waktu

PARA pemain Persib Bandung kini tengah libur berlaga karena ada jeda Liga 1 2024-2025. Di tengah waktu ini, bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers, punya cara tersendiri mengisi waktu.

Bek asing asal Belanda ini mengaku memilih untuk berlibur di Bali bersama keluarganya. Menurut Nick Kuipers, ini waktu yang tepat lantaran sebelumnya ia disibukkan dengan padatnya jadwal pertandingan.

“Saya sekarang berada di Bali dengan keluarga saya. Tapi, kami juga sudah akan melakukan perjalanan pulang hari ini. Jadi, ini liburan singkat, tapi pada akhirnya bagus untuk bisa meluangkan waktu luang di Bali dengan keluarga,” ungkap Nick Kuipers, Senin (7/10/2024).

Nick Kuipers berharap dengan liburan yang telah dijalani akan membuatnya lebih maksimal dalam membela Persib Bandung. Apalagi, ia menjadi pemain yang memiliki menit bermain paling banyak dibandingkan skuad Maung Bandung lainnya.

“Memang jadwalnya begitu padat, kami memainkan banyak pertandingan. Jadi saya rasa sulit memainkan banyak pertandingan dengan waktu yang singkat. Jadi tentu saya butuh waktu libur,” tutur Nick Kuipers.

Meski demikian, Nick Kuipers akui saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Sehingga ia akan kembali memberikan yang maksimal untuk Persib Bandung, baik di Liga 1 maupun di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Tentunya akan lebih baik jika ke depannya liga (PT LIB) bisa membantu kami sedikit mengubah jadwalnya sehingga kami sedikit memiliki waktu untuk melakukan recovery di masa jeda antarlaga,” harap Nick Kuipers.