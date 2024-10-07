Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jeda Liga 1 2024-2025, Begini Cara Bek Asing Persib Bandung Isi Waktu

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |17:32 WIB
Jeda Liga 1 2024-2025, Begini Cara Bek Asing Persib Bandung Isi Waktu
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PARA pemain Persib Bandung kini tengah libur berlaga karena ada jeda Liga 1 2024-2025. Di tengah waktu ini, bek asing Persib Bandung, Nick Kuipers, punya cara tersendiri mengisi waktu.

Bek asing asal Belanda ini mengaku memilih untuk berlibur di Bali bersama keluarganya. Menurut Nick Kuipers, ini waktu yang tepat lantaran sebelumnya ia disibukkan dengan padatnya jadwal pertandingan.

Nick Kuipers

“Saya sekarang berada di Bali dengan keluarga saya. Tapi, kami juga sudah akan melakukan perjalanan pulang hari ini. Jadi, ini liburan singkat, tapi pada akhirnya bagus untuk bisa meluangkan waktu luang di Bali dengan keluarga,” ungkap Nick Kuipers, Senin (7/10/2024).

Nick Kuipers berharap dengan liburan yang telah dijalani akan membuatnya lebih maksimal dalam membela Persib Bandung. Apalagi, ia menjadi pemain yang memiliki menit bermain paling banyak dibandingkan skuad Maung Bandung lainnya.

“Memang jadwalnya begitu padat, kami memainkan banyak pertandingan. Jadi saya rasa sulit memainkan banyak pertandingan dengan waktu yang singkat. Jadi tentu saya butuh waktu libur,” tutur Nick Kuipers.

Meski demikian, Nick Kuipers akui saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Sehingga ia akan kembali memberikan yang maksimal untuk Persib Bandung, baik di Liga 1 maupun di AFC Champions League (ACL) 2 2024-2025.

“Tentunya akan lebih baik jika ke depannya liga (PT LIB) bisa membantu kami sedikit mengubah jadwalnya sehingga kami sedikit memiliki waktu untuk melakukan recovery di masa jeda antarlaga,” harap Nick Kuipers.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/11/1631907/timnas-futsal-indonesia-vs-australia-di-indonesia-arena-berikut-harga-tiketnya-tfj.webp
Timnas Futsal Indonesia vs Australia di Indonesia Arena, Berikut Harga Tiketnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/ntuk_pertama_kalinya_timnas_padel_indonesia.jpg
Sejarah! Timnas Padel Indonesia Siap Debut di FIP Asia Padel Cup 2025 Qatar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement