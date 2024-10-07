Banyak Pemain Keturunan Perkuat Timnas Indonesia, Pieter Huistra: Bikin Pesepakbola Lokal Tingkatkan Kualitas!

SAMARINDA – Mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia, Pieter Huistra, sambut positif banyaknya pemain keturunan yang kini perkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa memantik semangat para pesepakbola lokal untuk meningkatkan kualitas mereka.

Ya, Huistra bukanlah orang baru di dunia sepakbola Indonesia, meski baru menjabat sebagai Pelatih Borneo FC sejak musim 2022-2023. Dia pernah menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2014.

Pelatih asal Belanda itu pun menilai sepakbola Indonesia kini telah mengalami peningkatan pesat, termasuk timnasnya. Namun, kata Huistra, dominasinya baru terasa di Asia Tenggara saja, sedangkan untuk kelas sepakbola Asia dan Eropa, Indonesia masih tertinggal.

"Jika kita bicara soal mengejar ketertinggalan dengan Eropa, itu tentu masih sulit. Tapi, kita bisa melihat negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang sudah mulai tampil baik di turnamen internasional," kata Huistra, dilansir dari laman resmi PT PIB, Senin (7/10/2024).

Kendati demkian, Huistra berpendapat perkembangan sepakbola Indonesia sudah cukup baik. Dia pun berpandangan positif soal banyaknya pemain keturunan di Skuad Garuda yang kerap menjadi perdebatan.

Huistra yakin kondisi itu justru memantik semangat para pesepakbola lokal untuk meningkatkan kualitas mereka. Dengan begitu, persaingan yang terjadi akan turut mengembangkan sepakbola Indonesia.

"Kita tahu sendiri banyak pemain keturunan di timnas, jadi memang sedikit sulit bagi pemain lokal untuk masuk ke dalam skuat. Tapi saya kira ini bagus karena mendorong mereka untuk meningkatkan diri dan bersaing," jelas pelatih berusia 57 tahun itu.