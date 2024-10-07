Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Banyak Pemain Keturunan Perkuat Timnas Indonesia, Pieter Huistra: Bikin Pesepakbola Lokal Tingkatkan Kualitas!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 07 Oktober 2024 |01:19 WIB
Banyak Pemain Keturunan Perkuat Timnas Indonesia, Pieter Huistra: Bikin Pesepakbola Lokal Tingkatkan Kualitas!
Para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SAMARINDA – Mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia, Pieter Huistra, sambut positif banyaknya pemain keturunan yang kini perkuat Timnas Indonesia. Menurutnya, hal ini bisa memantik semangat para pesepakbola lokal untuk meningkatkan kualitas mereka.

Ya, Huistra bukanlah orang baru di dunia sepakbola Indonesia, meski baru menjabat sebagai Pelatih Borneo FC sejak musim 2022-2023. Dia pernah menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2014.

Timnas Indonesia

Pelatih asal Belanda itu pun menilai sepakbola Indonesia kini telah mengalami peningkatan pesat, termasuk timnasnya. Namun, kata Huistra, dominasinya baru terasa di Asia Tenggara saja, sedangkan untuk kelas sepakbola Asia dan Eropa, Indonesia masih tertinggal.

"Jika kita bicara soal mengejar ketertinggalan dengan Eropa, itu tentu masih sulit. Tapi, kita bisa melihat negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang sudah mulai tampil baik di turnamen internasional," kata Huistra, dilansir dari laman resmi PT PIB, Senin (7/10/2024).

Kendati demkian, Huistra berpendapat perkembangan sepakbola Indonesia sudah cukup baik. Dia pun berpandangan positif soal banyaknya pemain keturunan di Skuad Garuda yang kerap menjadi perdebatan.

Huistra yakin kondisi itu justru memantik semangat para pesepakbola lokal untuk meningkatkan kualitas mereka. Dengan begitu, persaingan yang terjadi akan turut mengembangkan sepakbola Indonesia.

"Kita tahu sendiri banyak pemain keturunan di timnas, jadi memang sedikit sulit bagi pemain lokal untuk masuk ke dalam skuat. Tapi saya kira ini bagus karena mendorong mereka untuk meningkatkan diri dan bersaing," jelas pelatih berusia 57 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/49/3147295/ambisi_besar_ditunjukkan_ilija_spasojevic_jelang_mentas_di_liga_1_2025_2026_bersama_bhayangkara_fc-GYa7_large.jpg
Ambisi Besar Ilija Spasojevic Bawa Bhangkara FC Berjaya di Liga 1 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/49/3146629/berikut_tujuh_pemain_asing_yang_resmi_dilepas_persib_bandung_musim_2024_2025-xmof_large.jpg
7 Pemain Asing yang Resmi Dilepas Persib Bandung Musim 2024-2025, Ada Pesepakbola Terbaik Liga 1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/49/3145656/persib_bandung_dan_edo_febriansah_sepakat_berpisah-uZdk_large.jpg
Persib Bandung dan Edo Febriansah Sepakat Berpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/51/3145220/beckham_putra_jadi_satu_satunya_pemain_liga_1_indonesia_yang_debut_di_laga_kontra_timnas_china-Mh8I_large.jpeg
Kisah Beckham Putra, Satu-satunya Pemain Liga 1 Indonesia yang Tampil Debut Lawan China di SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/13/51/1631761/turnamen-badminton-haieraqua-cup-2025-hadirkan-para-pemain-asia-tenggara-usw.webp
Turnamen Badminton HAIER-AQUA Cup 2025 Hadirkan Para Pemain Asia Tenggara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Komentar Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-22 Tahan Imbang India: Masih Banyak PR!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement