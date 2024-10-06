Pelatih Vietnam Remehkan Timnas Indonesia: Tanpa Pemain Naturalisasi, Mereka Tidak Lebih Baik dari Vietnam

PELATIH Vietnam, Pham Minh Duc, meremehkan Timnas Indonesia. Dia menyebut bahwa Timnas Indonesia tidak akan lebih baik dari Vietnam jika tanpa pemain naturalisasi.

Ya, Pham Minh Duc soroti kehadiran pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Dia mengakui kehadiran Jay Idzes cs sudah membuat skuad Garuda kian tangguh.

Timnas Indonesia bahkan bisa mengalahkan Vietnam dalam beberapa pertemuan terakhir. Teranyar, pasukan Shin Tae-yong mempermalukan Vietnam usai menang 3-0 saat berlaga di My Dinh National Stadium, Hanoi, pada 26 Maret 2024. Pertemuan itu tersaji di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tetapi, Pham Minh Duc mengakui Timnas Indonesia kini kian kuat. Komposisi pemain mereka sudah memberi dampak besar ke tim hingga di luar prediksinya Timnas Indonesia bisa berbicara banyak di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Padahal, awalnya Pham Minh Duc meyakini Timnas Indonesia akan menelan kekalahan terus di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tetapi, skuad Garuda sukses menahan imbang Arab Saudi di laga perdana dengan skor 1-1.