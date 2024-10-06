Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Bahrain Geber Persiapan Jelang Lawan Timnas Indonesia, Gelar Latihan 2 Kali Sehari!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |14:13 WIB
Timnas Bahrain Geber Persiapan Jelang Lawan Timnas Indonesia, Gelar Latihan 2 Kali Sehari!
Para pemain Timnas Bahrain kala berlaga. (Foto: Instagram/@bahrainnt)
A
A
A

RIFFA Timnas Bahrain geber latihan sampai 2 kali sehari jelang lawan Timnas Indonesia. Hal ini dilakukan Bahrain guna meningkatkan kematangan persiapan melawan Timnas Indonesia.

Ya, Bahrain akan berhadapan dengan Timnas Indonesia di laga ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Bahrain National Stadium, Riffa, pada Kamis 10 Oktober 2024.

Timnas Bahrain

Pertandingan itu amat penting bagi Bahrain yang sedang berupaya bangkit setelah kekalahan dari Jepang. The Reds -julukan Timnas Bahrain- pun meningkatkan intensitas latihan mereka.

Menurut laporan Al-Watan News, pasukan Dragan Talajic melangsungkan latihan dua kali dalam sehari. Peningkatan intensitas latihan ini untuk mematangkan teknis, fisik, dan mental menjelang bersua dengan Indonesia.

Halaman:
1 2
      
