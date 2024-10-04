Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Tertua Timnas Indonesia Jelang Lawan Timnas Bahrain dan China, Nomor 1 Jordi Amat!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:42 WIB
Shin Tae-yong bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh. (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

4 pemain tertua Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Bahrain dan China menarik diulas. Salah satunya ada Jordi Amat.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Bahrain dan China dalam laga lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kehadiran para pemain dengan umur tertua pun jadi sorotan karena mereka menuntun pemain-pemain yang lebih muda.

Terlebih, skuad Timnas Indonesia didominasi oleh para pemain yang masih berusia 22 hingga 24 tahun. Meski kemampuan bermainnya sudah mumpuni, dalam urusan mental dan emosi, mereka masih belum matang.

Oleh karena itu, pemain-pemain dengan usia yang lebih tua tetap perlu dibawa Shin Tae-yong untuk meredam jiwa muda para penggawa Garuda agar tidak terlalu meledak-ledak. Siapa saja mereka?

Berikut 4 pemain tertua Timnas Indonesia jelang lawan Timnas Bahrain dan China:

4. Ricky Kambuaya

Ricky Kambuaya

Salah satu pemain tertua Timnas Indonesia adalah sang gelandang agresif, Ricky Kambuaya. Pemain milik Dewa United ini saat ini berusia 28 tahun. Dirinya tiga tahun lebih tua dari rata-rata usia pemain timnas yang berada di angka 25 tahun.

3. Sandy Walsh

Sandy Walsh

Berikutnya, ada bek kanan naturalisasi, yakni Sandy Walsh. Pemain KV Mechelen itu saat ini berusia 29 tahun.

Kedewasaan usia Sandy pun telah terlihat dalam berbagai momen. Termasuk di luar lapangan, pemain keturunan Surabaya itu kerap menjadi sosok yang merangkul para pemain khususnya pemain naturalisasi yang baru bergabung.

Halaman:
1 2
      
