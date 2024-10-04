Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Takut China Kalah dari Timnas Indonesia, Media China Bikin Tuduhan Tak Mendasar!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |14:36 WIB
Takut China Kalah dari Timnas Indonesia, Media China Bikin Tuduhan Tak Mendasar!
Media China bikin tuduhan tak mendasar soal Timnas Indonesia. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TAKUT China kalah dari Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, media China 163.com membuat tuduhan tidak berdasar. Media ini menyebut Timnas Indonesia berpotensi dinyatakan kalah WO 3-0 jika memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders saat tandang ke markas China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB.

Dalam penilaian mereka, proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders berjalan tidak semestinya. Karena itu menurut mereka, Federasi Sepakbola China (CFA) akan mengajukan protes ke Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) jika Mees Hilgers dan Eliano Reijnders diturunkan pelatih Shin Tae-yong.

CFA disebut ancam laporkan Timnas indonesia ke AFC gara-gara Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. (Foto: 163.com)

“Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak sesuai prosedur hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda,” tulis 163.com.

“Ini merupakan operasi illegal. Andai dua pemain naturalisasi tampil menghadapi Timnas China, Federasi Sepakbola China (CFA) akan melakukan protes kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi dua pemain Indonesia itu tidak memadai,” lanjut 163.com.

“Sesuai peraturan AFC, kondisi ini akan menghasilkan kemenangan 3-0 untuk Timnas China. Timnas China pun akan mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026,” kata 163.com penuh harap.

Tuduhan yang dilancarkan 163.com jelas tidak mendasar. Sebab, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders mengikuti segala sesuatunya untuk mendapatkan paspor Indonesia.

