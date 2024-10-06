Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sandy Walsh Main 35 Menit, KV Mechelen Pesta Gol 5-0 atas Oud-Heverlee Leuven di Liga Belgia 2024-2025

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |06:30 WIB
Sandy Walsh Main 35 Menit, KV Mechelen Pesta Gol 5-0 atas Oud-Heverlee Leuven di Liga Belgia 2024-2025
Sandy Walsh kala membela KV Mechelen. (Foto: KV Mechelen)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Sandy Walsh, main 35 menit di laga KV Mechelen vs Oud-Heverlee Leuven di Liga Belgia 2024-2025. Hasilnya pun manis karena KV Mechelen yang diperkuat Sandy Walsh bisa menang telak dengan skor 5-0.

Duel KV Mechelen vs Oud-Heverlee Leuven ini tersaji dalam laga pekan ke-10 Liga Belgia 2024-2025. Laga berlangsung di Stadion Achter de Kazerne, pada Sabtu 5 Oktober 2024 malam WIB.

Sandy Walsh

Dengan begitu, Walsh akan bergabung ke Timnas Indonesia dengan kepercayaan diri yang apik. Sebab, tenaganya akan sangat dibutuhkan Skuad Garuda untuk melakoni dua pertandingan lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, kontra Bahrain dan China pada 10 dan 15 Oktober mendatang.

Walsh sendiri tak bermain sejak awal dalam pertandingan melawan Oud-Heverlee Leuven. Dia memulai laga dari bangku cadangan.

Bek berusia 29 tahun itu baru masuk pada menit 65 untuk menggantikan Rafik Belghali. Walsh pun bermain mengisi pos bek sayap kanan dalam skema formasi 5-2-3 yang diterapkan sang pelatih.

Sandy Walsh masuk untuk membantu timnya mengamankan kemenangan. Sebab, ketika dia masuk KV Machelen sudah unggul 3-0 melalu gol yang dicetak Chukwubulkem Ikwuemesi (OG 14’), Rob Schoofs (17’) dan Lion Lauberbach (58’).

