HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Malam Ini, Shin Tae-yong Langsung Geber Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |06:00 WIB
Malam Ini, Shin Tae-yong Langsung Geber Latihan Timnas Indonesia Jelang Hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong akan langsung geber latihan Timnas Indonesia pada malam ini jelang hadapi Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkap Manajer Timnas Indonesia, Sumardji.

Sumardji mengatakan Timnas Indonesia akan melakukan latihan perdana di Bahrain, Minggu (6/10/2024) malam waktu setempat. Sebab, timnya diberikan waktu sesaat untuk beristirahat setelah perjalanan Indonesia ke Bahrain.

Timnas Indonesia

Ya, Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bertolak ke Bahrain, Minggu (6/10/2024) dini hari WIB. Kepergian mereka ke sana untuk melawan Bahrain dalam matchday ketiga Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Bahrain akan digelar di National Stadium, pada Selasa 10 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB. Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia demi mendongkrak posisi di klasemen.

Sumardji mengatakan Timnas Indonesia memang belum melakukan persiapan sejauh ini. Pasalnya, Egy Maulana Vikri cs baru akan lengkap saat berada di Bahrain karena gelombang keberangkatan pemain berbeda-beda.

