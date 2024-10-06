Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Manajer Timnas Indonesia soal Tuduhan Media China yang Sebut Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ilegal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |05:27 WIB
Respons Manajer Timnas Indonesia soal Tuduhan Media China yang Sebut Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ilegal
Proses naturalisasi Mees Hilgers (kiri) dan Eliano Reijnders dituding ilegal. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANAJER Timnas Indonesia, Sumardji, buka suara soal ancaman media China yang berniat lapor AFC jika Shin Tae-yong memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di laga skuad Garuda kontra China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Sumardji mengatakan apa yang dilakukan media China itu hanyalah sebuah psywar yang bertujuan menyerang mental pemain Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu memastikan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah sesuai prosedur.

Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah sesuai prosedur untuk mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

(Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah sesuai prosedur untuk mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Kalau yang demikian itu biasa. Ini adalah pertarungan gengsi sebuah negara. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu biasalah psywar, supaya paling tidak memberikan tekanan ke mental pemain, itu hal biasa,” kata Sumardji kepada awak media, termasuk Okezone, di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024.

“Jadi kita tanggapi ya, senyum-senyum saja lah, jangan terlalu ditanggapi terlalu serius. Biasa-biasa saja, toh kita juga tahu kondisinya itu tidak menyalahi aturan,” lanjut COO Bhayangkara FC ini.

“Eliano dan Mees kan benar-benar punya darah keturunan Indonesia. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Saya kira, mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi, ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, 163.com menuding proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai aturan. Mereka menilai proses pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Belgia, tidak tepat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176334/elkan_baggott_membagikan_momen_berada_di_amerika_serikat_setelah_timnas_indonesia_dipastikan_gagal_lolos_piala_dunia_2026_elkanbaggott-J7Q0_large.jpg
Apa Reaksi Elkan Baggott Setelah Timnas Indonesia Resmi Gagal Lolos Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176330/timnas_indonesia_bisa_main_pada_10_18_november_2025_pssi-IA83_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Main pada 10-18 November 2025, Lawan Siapa dan Patrick Kluivert Masih Memimpin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176181/5_pelatih_yang_cocok_gantikan_patrick_kluivert_jika_dipecat_dari_timnas_indonesia_pssi-bJdt_large.jpg
5 Pelatih yang Cocok Gantikan Patrick Kluivert jika Dipecat dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Eks Manchester United!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631399/erick-thohir-minta-maaf-timnas-indonesia-gagal-lolos-piala-dunia-2026-tvg.webp
Erick Thohir Minta Maaf Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Pro Futsal League: Drama 9 Gol! Bintang Timur Surabaya Kalahkan Nanzaby FC Bintan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement