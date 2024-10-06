Respons Manajer Timnas Indonesia soal Tuduhan Media China yang Sebut Proses Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders Ilegal

MANAJER Timnas Indonesia, Sumardji, buka suara soal ancaman media China yang berniat lapor AFC jika Shin Tae-yong memainkan Mees Hilgers dan Eliano Reijnders di laga skuad Garuda kontra China di matchday keempat Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 15 Oktober 2024 malam WIB.

Sumardji mengatakan apa yang dilakukan media China itu hanyalah sebuah psywar yang bertujuan menyerang mental pemain Timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional (BTN) itu memastikan proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders telah sesuai prosedur.

(Mees Hilgers dan Eliano Reijnders sudah sesuai prosedur untuk mendapatkan paspor Indonesia. (Foto: Instagram/@erickthohir)

“Kalau yang demikian itu biasa. Ini adalah pertarungan gengsi sebuah negara. Jadi kalau ada sesuatu yang kira-kira akan mengancam, itu biasalah psywar, supaya paling tidak memberikan tekanan ke mental pemain, itu hal biasa,” kata Sumardji kepada awak media, termasuk Okezone, di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu 5 Oktober 2024.

“Jadi kita tanggapi ya, senyum-senyum saja lah, jangan terlalu ditanggapi terlalu serius. Biasa-biasa saja, toh kita juga tahu kondisinya itu tidak menyalahi aturan,” lanjut COO Bhayangkara FC ini.

“Eliano dan Mees kan benar-benar punya darah keturunan Indonesia. Gimana sih? Kenapa harus dipertanyakan? Saya kira, mereka saja yang mencari-cari supaya kembali lagi, ini adalah taktik dan strategi mengalahkan suatu peperangan,” tegasnya.

Sekadar diketahui, 163.com menuding proses naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai aturan. Mereka menilai proses pengambilan sumpah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Belgia, tidak tepat.