Profil Irfan Raditya, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Ditangkap karena Dugaan Kasus Korupsi

Irfan Raditya kala masih aktif menjadi pesepakbola profesional. (Foto: Universitas Stekom Semarang)

PROFIL Irfan Raditya menarik diulas. Sebab, mantan pemain Timnas Indonesia ini ditangkap karena dugaan kasus korupsi.

Irfan Raditya terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Irfan diduga terlibat penyelewengan dana sebesar Rp795 juta untuk proyek pembuatan gapura Kampus IV Tuntungan di UIN Sumut.

Irfan pun dijemput paksa usai mengkir dan tidak hadir saat dipanggil secara resmi sebanyak 10 kali. Alhasil, Irfan dijemput paksa di Kota Tangerang, Banten.

Penangkapan Irfan Raditya sontak jadi sorotan besar. Sebab, dia diketahui merupakan eks pemain Timnas Indonesia.

Profil Irfan Raditya

Irfan Raditya pernah malang-melintang membela sejumlah klub sepakbola Tanah Air. Karier profesionalnya sebagai pesepakbola dimulai dengan membela Persiraja Banda Aceh pada 2007 hingga 2008.