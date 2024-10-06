Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Profil Irfan Raditya, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Ditangkap karena Dugaan Kasus Korupsi

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Oktober 2024 |07:30 WIB
Profil Irfan Raditya, Mantan Pemain Timnas Indonesia yang Ditangkap karena Dugaan Kasus Korupsi
Irfan Raditya kala masih aktif menjadi pesepakbola profesional. (Foto: Universitas Stekom Semarang)
A
A
A

PROFIL Irfan Raditya menarik diulas. Sebab, mantan pemain Timnas Indonesia ini ditangkap karena dugaan kasus korupsi.

Irfan Raditya terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek rehabilitasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara. Irfan diduga terlibat penyelewengan dana sebesar Rp795 juta untuk proyek pembuatan gapura Kampus IV Tuntungan di UIN Sumut.

Irfan Raditya

Irfan pun dijemput paksa usai mengkir dan tidak hadir saat dipanggil secara resmi sebanyak 10 kali. Alhasil, Irfan dijemput paksa di Kota Tangerang, Banten.

Penangkapan Irfan Raditya sontak jadi sorotan besar. Sebab, dia diketahui merupakan eks pemain Timnas Indonesia.

Profil Irfan Raditya

Irfan Raditya pernah malang-melintang membela sejumlah klub sepakbola Tanah Air. Karier profesionalnya sebagai pesepakbola dimulai dengan membela Persiraja Banda Aceh pada 2007 hingga 2008.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/49/3171948/berikut_lima_stadion_paling_angker_di_indonesia-9gce_large.jpg
5 Stadion Paling Angker di Indonesia, Nomor 1 Jadi Lokasi Tragedi Memilukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/49/3170891/logo_persib_bandung-dSFA_large.jpg
Kabar Duka, Legenda Persib Bandung Nyangnyang Herdiana Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170701/erick_thohir-4RVY_large.jpg
Jadi Menpora RI, Erick Thohir Dapat Tantangan dari DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/51/3169421/joey_pelupessy-JdIu_large.jpg
Senang Melatih Pesepakbola Usia Dini, Joey Pelupessy Bakal Jadi Pelatih Usai Pensiun?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/12/11/1631397/kluivert-minta-publik-bangga-dengan-timnas-indonesia-meski-gagal-ke-piala-dunia-2026-mcc.jpg
Kluivert Minta Publik Bangga dengan Timnas Indonesia meski Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/calvin_verdonk.jpg
Calvin Verdonk Menangis Usai Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026: Kami Sudah Berikan Segalanya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement