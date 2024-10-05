Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sumardji Ungkap Pesan Erick Thohir ke Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Bahrain

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |22:18 WIB
Sumardji Ungkap Pesan Erick Thohir ke Skuad Timnas Indonesia Jelang Hadapi Bahrain
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menitip pesan kepada Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat bertemu dengan skuad Timnas Indonesia jelang bertolak ke Bahrain untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Manajer Timnas Indonesia, Sumardji mengatakan, Skuad Garuda diminta untuk meraih poin dari dua laga!

Dalam laga terdekat, Skuad Garuda akan melawan Timnas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024 malam WIB. Setelah itu mereka akan berjumpa dengan Timnas China di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, pada 15 Oktober malam.

Timnas Indonesia siap berangkat ke Bahrain (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

Sumardji mengatakan pertemuan Erick dan Timnas Indonesia berlangsung cukup hangat. Sebab, mereka menyamakan tujuan untuk dua laga tersebut.

"Ya, beliau, Pak Ketum, datang memberikan motivasi kepada kami semuanya, baik para pemain, termasuk berbicara khusus kepada Coach Shin Tae-yong," kata Sumardji di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).

"Pada intinya pertandingan lawan Bahrain dan lawan China itu harus bisa mendapatkan poin," tambah pria berkacamata itu.

Lebih lanjut, Sumardji mengatakan Timnas Indonesia bukan hanya ingin meriah poin dalam dua laga itu, tetapi kemenangan. Poin penuh sangat dibutuhkan untuk menjaga aga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
